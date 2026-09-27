Femeie din Capitală, legată şi bătută de concubin. A ameninţat-o c-o omoară, conştient că merge la puşcărie

Scene de groază pentru o femeie din Sectorul 5 al Capitalei. Tânăra a fost lovită şi ameninţată cu moarte de concubinul său, pe fondul unei crize de gelozie.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, moment în care a şi fost reclamată fapta la Secţia 19 de Poliţie. Individul fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi a fost prezentat magistraților cu propuneri legale, față de acesta fiind dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile. Victima necesită un număr de 40-45 de zile de îngrijiri medicale.

Scene de groază în apartament

Potrivit unor surse judiciare, totul a început după ce bărbatul a luat telefonul femeii şi a început s-o acuze că îl înşeală. Deşi aceasta a susţinut că nimic nu este adevărat şi totul e doar în imaginaţia lui, bărbatul a început s-o lovească. Mai mult, individul şi-a legat victima şi a continut s-o lovească cu pumnii şi picioarele. În timpul acesta, bărbatul îi repeta femeii că va muri în acea seară şi că nu-i pasă că merge la puşcărie.

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După un timp, femeia l-a rugat pe concubin să-i permită să meargă la baie. Individul a adormit, iar femeia a putut să plece din casă şi să alerteze autorităţile.

"La data de 25 septembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 19 Poliție au fost sesizați direct, de către o femeie, cu privire la faptul că aceasta ar fi fost victima unor acte de violență domestică, în timp ce se afla în locuința în care conviețuia împreună cu concubinul său, din Sectorul 5. Victima a reușit să părăsească locuința, iar cu sprijinul a doi cetățeni, aceasta a fost adusă la sediul Secției 19 Poliție, unde le-a relatat polițiștilor cele întâmplate. Astfel, au fost demarate de îndată activități în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt, totodată, polițiștii acordând sprijin persoanei vătămate, aceasta fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

De asemenea, polițiștii au demarat cu celeritate cercetările în vederea identificării și depistării bărbatului bănuit de comiterea faptelor, acesta fiind depistat, la scurt timp, și condus la sediul subunității pentru audieri. În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat în cauză, s-a stabilit faptul că, în noaptea de 24 spre 25 septembrie 2026, în timp ce se afla în imobilul din Sectorul 5, în care locuia împreună cu concubina sa, pe fondul unor stări de gelozie, bărbatul, în vârstă de 41 de ani, ar fi privat-o de libertate pe aceasta, legând-o cu o sfoară de mâini și de picioare. Ulterior, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, lovind-o la nivelul capului cu partea opusă tăișului unui topor, și cu mânerul acestuia, cu pumnii și picioarele, pe suprafața întregului corp, în timp ce aceasta din urmă se afla imobilizată, fiind legată de mâini și de picioare.

Totodată, bărbatul ar fi amenințat-o pe femeie cu moartea. În urma actelor de violență exercitate asupra sa, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice care, potrivit concluziilor medicale, necesită un număr de 40-45 de zile de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au procedat la emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. În baza probatoriului administrat, bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat magistraților cu propuneri legale, față de acesta fiind dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

Pentru Poliția Capitalei, siguranța cetățenilor reprezintă o prioritate constantă, iar intervenția promptă și activitățile desfășurate de polițiști în astfel de situații urmăresc atât protejarea persoanelor vătămate, cât și identificarea și tragerea la răspundere a celor bănuiți de comiterea unor fapte de natură penală", se arată în comunicatul Poliţiei.