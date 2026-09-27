Sâmbătă seară, luna ne-a făcut să ridicăm privirea. Mare, rotundă şi atât de luminoasă încât a părut că e tot mai aproape de noi. Nu este însă o super lună, ci Luna Recoltei, cea mai apropiată lună plină de echinocţiul de toamnă.

Numele vine din vremurile în care lumina ei îi ajuta pe fermieri să mai câştige câteva ore pentru strânsul recoltei, după apus.

Dacă aţi ratat spectacolul de pe cer, staţi liniştiţi. Luna nu pleacă nicăieri. Următoarea Lună Plină va fi la sfârşitul lui octombrie.