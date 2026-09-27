Două britanice, moarte într-un accident lângă graniţa cu Serbia. Rachael şi Allison salvau câini fără stăpân

Două britanice aflate într-o misiune de salvare a câinilor au murit într-un accident produs în România. Rachel şi Allison au fost implicate, joi, într-un accident în apropierea graniţei cu Serbia. Cele două se aflau în ţară după ce preluaseră mai mulţi câini fără stăpân din Turcia, scrie CNN.

Rachael Harvey-Purkiss, din Essex, şi Allison Condon, au fost implicate joi într-un accident care, potrivit relatărilor, a implicat mai multe vehicule, în apropierea graniţei cu Serbia. Cele două femei se aflau în România după ce preluaseră câini în numele organizaţiei britanice Homeward Bound, care ajută câinii fără stăpân din Turcia. Se crede că mai mulţi câini au murit, de asemenea, în accident, scrie CNN.

Într-o postare pe Facebook, organizaţia Homeward Bound a transmis că este devastată şi le-a descris pe cele două femei drept "două diamante rare şi frumoase".

"Inimile lor erau pline doar de dragoste şi grijă pentru animale", se mai arată în postare.

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Fiica lui Allison Condon, Sammie, a postat, de asemenea, pe Facebook pentru a le mulţumi oamenilor pentru "valul incredibil de sprijin şi bunătate venit din întreaga lume".

"Aceasta trebuia să fie o aventură frumoasă, care să le ofere câinilor viaţa la care visau", a scris ea.

Cel puţin unul din câinii salvaţi a supravieţuit accidentului

Sammie a spus că, din câte crede, cel puţin unul dintre câini a supravieţuit accidentului.

"Am văzut fotografii cu el şi, din fericire, pare nevătămat. În acest moment se află în grija unei organizaţii de salvare din România. Voi merge în România în perioada următoare, după care mama va fi repatriată în Marea Britanie", a adăugat ea.

Ministerul britanic de Externe a transmis că nu a fost contactat pentru asistenţă, însă angajaţii săi "sunt pregătiţi să ofere sprijin cetăţenilor britanici aflaţi în străinătate, 24 de ore din 24, 7 zile din 7".