Un bărbat din județul Cluj a fost reținut după ce ar fi împușcat în cap un băiat de 14 ani cu o armă cu aer comprimat deținută ilegal. Incidentul s-a petrecut în aprilie, însă a ieșit la iveală abia acum. Iniţial, adolescentul a ajuns la spital şi le-a spus medicilor că rana a fost provocată de o piatră.

Totul s-a întâmplat pe 13 aprilie, la marginea comunei Poeni din judeţul Cluj. Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 38 de ani ar fi folosit o armă cu aer comprimat, deţinută ilegal, şi ar fi tras pe stradă mai multe focuri cu proiectile din plumb. Un glonţ ar fi fost tras în direcţia unui câine şi nu şi-ar fi atins ţinta, dar un alt proiectul l-ar fi lovit în cap pe băiatul de 14 ani.

Mama copilului a mers la Poliţie şi a depus plângere împotriva bărbatului

După incident, bărbatul l-a transportat pe minor la spital. Acolo însă adolescentul le-a spus medicilor că a fost lovit de o piatră în timp ce se juca, astfel că nimeni nu a suspectat că ar fi fost folosită vreo armă. În perioada care a urmat, băiatul le-a povestit apropiaţilor ce se întâmplase de fapt. Temându-se că s-ar putea produce o tragedie, mama copilului a mers la Poliţie şi a depus plângere împotriva bărbatului.

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În urma cercetărilor, poliţiştii au aflat că arma era deţinută fără drept şi l-au reţinut pe suspect pentru 24 de ore. Magistraţii au hotărât ca el să fie lăsat în stare de libertate, sub control judiciar. Este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi lovire sau alte violenţe-