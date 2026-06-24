Pompierii intervin, miercuri dimineaţă, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o cafenea dintr-un complex comercial din municipiul Iaşi. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate preventiv din clădire.

Incendiu la o cafenea din Iaşi. 50 de persoane evacuate din clădire

"Incendiul izbucnit la un spaţiu comercial situat la parterul clădirii Palas Campus a fost lichidat de către forţele de intervenţie. În acest moment, pompierii militari continuă operaţiunile de evacuare a fumului din întreaga clădire, în vederea restabilirii condiţiilor de siguranţă pentru ocupanţi şi limitării efectelor produse de incendiu", a transmis ISU Iaşi.

Pe timpul intervenţiei au fost evacuate aproximativ 50 de persoane, fără a fi înregistrate victime sau persoane care să necesite îngrijiri medicale. Misiunea continuă pentru ventilarea spaţiilor afectate, verificarea tuturor încăperilor şi înlăturarea eventualelor riscuri. Cauza probabilă de producere a incendiului va fi stabilită după finalizarea cercetărilor desfăşurate la faţa locului.

ISU Iaşi intervine, miercuri, după ce a fost semnalat un incendiu la un spaţiu comercial din Palas Campus.

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"Echipajele de intervenţie au ajuns la locul solicitării şi au constatat că incendiul se manifestă cu flacără deschisă în interiorul unei cafenele situate la parterul clădirii Palas Campus, pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi, existând pericol de propagare la restul construcţiei", anunţă ISU Iaşi.

În sprijinul forţelor de intervenţie acţionează şi Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU) Palas Campus.

"Până în acest moment, aproximativ 30 de persoane au fost evacuate preventiv din clădire. Nu sunt raportate victime. Pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor şi gestionarea eventualelor urgenţe medicale, dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu un echipaj EPA din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, încadrat cu 3 subofiţeri", a mai transmis sursa citată.

Pompierii militari acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului, concomitent cu protejarea spaţiilor învecinate şi evacuarea fumului din interiorul clădirii.