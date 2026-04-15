Video De la ce ar fi pornit incendiul din cartierul social Henri Coandă, în Constanţa. 12 oameni au fost răniţi

Zeci de familii din Constanţa trec prin momente grele după ce un incendiu a izbucnit aseară în blocul unde locuiau. Sunt 12 oameni răniţi, printre care 4 copii, și zeci de apartamente sociale distruse. Autorităţile au declanşat Plan Roşu dar intervenția pompierilor a fost îngreunată de locatarii care au vrut să forțeze intrarea în bloc pentru a-și salva bunurile. Cauzele incendiului sunt încă necunoscute, dar pompierii spun că focul putea să pornească de la suprasolicitarea reţelei de electricitate.

de Cristina Niță

la 15.04.2026 , 13:50

Incendiul care a cuprins, marți seară, un bloc social din municipiul Constanța a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit produs la aparate electrice lăsate sub tensiune, nesupravegheate, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea.

În prezent, pompierii se află la fața locului pentru întocmirea documentelor și stabilirea pagubelor, arată sursa citată.

Consiliul Județean (CJ) Constanța a transmis, miercuri, că opt persoane, între care patru copii, sunt internate la Spitalul Județean de Urgență la acest moment, o victimă fiind internată în cadrul secției de ATI în stare critică. Conform datelor transmise anterior de CJ, este vorba despre un bărbat în vârstă de 64 de ani, care prezintă arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corporală. Minorii sunt în stare bună, rezultatele analizelor sunt bune și pot fi externați, a mai anunțat CJ Constanța.

Articolul continuă după reclamă

Primăria Constanța a informat, marți seară, că 157 de persoane au fost evacuate în total din imobilul afectat de incendiu. Din cauza amplorii flăcărilor, care s-au manifestat generalizat la nivelul blocului HC 7 de pe Aleea Umanității din campusul Henri Coandă l, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. 

În urma incendiului, 4 copii şi 8 adulţi au ajuns la spital, cei mai mulţi din cauza intoxicaţiei cu fum. În starea cea mai gravă, la terapie intensivă, este un bărbat cu arsuri pe 80% din suprafaţa corpului.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

incendiu henri coanda constanta
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă?
Observator » Evenimente » De la ce ar fi pornit incendiul din cartierul social Henri Coandă, în Constanţa. 12 oameni au fost răniţi
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.