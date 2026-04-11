Video De Paște, fără aglomerație pe Valea Prahovei: se circulă fără cozi, iar hotelierii vin cu reduceri

Dacă vreți să mergeţi la munte, astăzi, venim cu o veste bună pentru voi. Drumul spre Valea Prahovei se parcurge fără cozi interminabile şi nervi întinși la maximum. Sunt unități de cazare care au rămas aproape goale, deși prețurile sunt la reducere.

de Marko Pavlovici

la 11.04.2026 , 14:57

Se circulă foarte bine. De la București până la Bușteni, echipa Observator a făcut aproximativ două ore. O aplicație de trafic arată că de la București până la Brașov se fac două ore și 40 de minute. În acest moment, pe DN1 sunt foarte puține mașini. La Comarnic este puțin aglomerat la intrare, însă după traficul este fluid.

"Acum vedem că și pe sensul opus, cel care vine de la Brașov spre București, este destul de liber. Vedem trei mașini în imagine în acest moment. Am verificat să vedem și cât facem de la Brașov la București și vă spun că este exact același timp, două ore și 42 de minute, din centrul Brașovului până în centrul Bucureștiului. Noi vom continua drumul nostru către Brașov și vom vedea cât facem. Aplicația ne arată acum 40 de minute, dar vă ținem la curent. Până atunci, cei care doriți să mergeți într-un city break de Paște spre Brașov sau spre altă parte, puteți să vă asigurați că aici, pe Valea Prahovei, se circulă foarte bine", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni.

O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
