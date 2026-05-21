Patru ore pe zi în trafic. Atât durează, pentru mulți părinți, programul la volan. Sunt șoferi full-time pentru copiii care aleargă intre cursuri de engleză, înot, pian și fotbal. Mulți au renunţat la joburi și au intrat într-un nou rol: Uber pentru propriii copii. Cu rezervorul gol, nervii întinși la maximum și playlisturile repetate la infinit, părinții fac zilnic slalom printre semafoare și ambuteiaje. Dar printre claxoane și coloane, apare și un câștig neașteptat: timpul petrecut împreună.

Mama: Acum mergem spre şcoală. Intră la 12.20 după care eu o să merg la serviciu. De la serviciu mă întorc să-l iau. Azi el iese la 17.10 şi la 17.30 are antrenament, o să mergem la antrenament. După care venim acasă. S-a terminat ziua.

Reporter: E solicitant?

Mama: Este dar nu e imposibil. Face parte din rutina noastră zilnică. Mami, dacă cumva azi intârzii un pic mă aştepţi în părculeţ acolo pe bâncuţă, da? Sunt zile în care întârzii şi atunci mă aşteaptă în părculeţul şcolii.

Reporter: Cât aţi întârziat cel mai mult?

Mama: O oră.

Reporter: Pentru tine cum e cu statul în masină, in trafic?

Copil: Nu e aşa de rău.

Reporter: De ce nu e aşa de rău?

Copil: Că nu conduc eu.

Mama: Când avem programul până la 5 si după mergem la fotbal sau meditaţii şi prindem ora cea mai aglomerată atunci se plictiseşte şi el, stă pe youtube, pe telefon dar e plictisitor. Dar e ok că mai avem şi noi momentele noastre împreună.

Reporter: Care e cea mai grea parte din toate drumurile astea?

Mama: Să fim punctuali. Să-l duc in primul rând la scoală la ora care trebuie. Sunt situatii în care chiar nu ai ce face. Plec la timp insă se întampla ceva, un accident in trafic si atunci tot programul e dat peste cap. Pana la scoală, de la scoala la serviciu, serviciu inapoi scoală 4, scoală antrenament 5, antrenament casă, 6. 6 drumuri. Drumuri relativ scurte, că toate sunt în centrul Bucureştiului dar la sfârşit de zi se adună. Pe lună, undeva la 1.000 - 1.200 de lei carburantul. Sunt lucruri pe care trebuie să le faci. Nu ai de ales: trebuie să duci copilul la scoală, trebuie să mergi la serviciu, să faci cumpărături, sunt lucruri uzuale. Adică ne-am obişnuit nu ne putem plânge. Este un lucru care mi se pare deja normalitate, să fii şoferul copilului. Marea majoritate a părinţilor asta fac

Reporter: Dacă ai fi avut un serviciu la 8 ore la birou cum ai fi făcut?

Mama: Ar fi fost imposibil. Tocmai de aceea a trebuit să renunt la vechiul meu job. Am preferat un serviciu cu program flexibil. Dar un fulltime job la volan. Absolut.

Reporter: Sunt şi părţi bune la aceste drumuri lungi si multe pe care le faci zilnic cu Noah?

Mama: Da. Petrecem mai mult timp impreună. Mai afli lucruri de la copilul tău pe care în mod normal cand ajunge acasă nu ti le mai spune. Eu sper ca de la anul să inceapă să meargă cu transportul în comun, să-i fie si lui mai ok, să nu mai fie depedent de mine. Să nu renunt de tot sa-l duc doar poate la meditatii sau doar la un antrenament pe săptămână ca să avem si noi timpul nostru pe care il aveam inainte în trafic.

Fenomenul a devenit sport național. Bucureștenii sunt campioni la stat în trafic și pierd, în fiecare an, echivalentul a șapte zile blocați bară la bară. O săptămână în care copiii cresc pe bancheta din spate, iar părinții își beau cafeaua… la semafor.

