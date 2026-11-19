Un dealer de droguri care îşi căuta clienţii în zona unui club exclusivist din Mamaia a reuşit să fugă înainte ca poliţiştii să-i percheziţioneze casa. Anchetorii îl urmăreau de luni întregi. Aşa au aflat că traficantul de 20 de ani primea la fiecare trazacţie până la o mie de lei. Acum, procurorii au cerut arestarea preventivă în lipsă.

Potrivit procurorilor DIICOT, tânărul ar fi procurat, deținut și comercializat, pe parcursul lunii august, ketamină și substanțe cristaline.

Tranzacțiile s-ar fi realizat contra unor sume cuprinse între 900 și 1.000 de lei, iar o parte dintre acestea ar fi avut loc în apropierea unui club din stațiunea Mamaia, unde tânărul ar fi avut mai mulți clienți.

Procurorii DIICOT Constanța au solicitat Tribunalului arestarea preventivă în lipsă a acestuia, după ce, în urma perchezițiilor, tânărul în vârstă de 20 de ani nu a fost găsit la domiciliu și s-ar sustrage urmăririi penale.

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Drogurile care ar fi fost comercializate au fost indisponibilizate pe parcursul anchetei. Judecătorul de drepturi și libertăți urmează să decidă dacă emite mandatul de arestare preventivă în lipsă.

Ancheta este desfășurată de procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța.