În urmă cu 30 de ani, un grup de tineri pasionați de calculatoare, dintr-un oraș scoțian aflat departe de marile centre tehnologice ale lumii, punea bazele uneia dintre cele mai cunoscute francize din istoria jocurilor video. Grand Theft Auto (GTA) a apărut în anii '90 aproape dintr-o întâmplare. Succesul ulterior a depășit orice imaginație.

Povestea neștiută a jocului GTA. Cum s-a născut jocul video care a revoluționat industria divertismentului - ProfiMediaImages

Înainte ca GTA să devină un fenomen mondial, jocul video a fost dezvoltat într-un studio modest din Dundee, un oraș mic din Scoția. Acolo, o echipă de programatori, designeri și oameni veniți din domenii complet diferite lucra la un proiect care, cel puțin la început, nu părea să aibă un viitor atât de spectaculos.

Povestea începuturilor a fost rememorată de mai mulți foști membri ai echipei DMA Design într-un reportaj publicat de cotidianul francez Le Monde.

GTA, un proiect început în Dundee, Scoția

Pe 16 mai 1996, telespectatorii BBC au putut urmări un reportaj de 6 minute despre un joc video în dezvoltare: Grand Theft Auto. Jurnalistul Rory Cellan-Jones a ajuns la sediul DMA Design din Dundee, unde a descoperit o echipă de tineri care lucra la un joc video plasat într-o versiune fictivă a Statelor Unite.

Articolul continuă după reclamă

Imaginile de atunci arătau un birou modest, calculatoare voluminoase și angajați care lucrau într-o atmosferă relaxată. În încăpere existau și aparate de jocuri arcade, iar câțiva membri jucau biliard.

La acea vreme, dezvoltatorii nu realizau că proiectul lor urma să devină unul dintre cele mai importante produse de divertisment din lume.

Brian Lawson, unul dintre cei doi coordonatori ai proiectului, recunoștea că jocurile video erau încă privită ca o zonă de nișă asociată pasionaților de tehnologie. Nimeni din echipă nu anticipa că industria va ajunge să genereze venituri mai mari decât cinematografia.

Cum a apărut ideea jocului GTA

Proiectul a început sub un alt nume: Race'n'Chase. Adică Întreceri și Urmăriri. Conceptul inițial era simplu: un joc de condus, văzut de sus, desfășurat într-un oraș în care jucătorii puteau interacționa cu mediul înconjurător.

O echipă de aproximativ 20 de persoane a contribuit la dezvoltare, deși până la final, lista completă a cuprins 80 de nume - incluzând oameni de marketing și vânzări.

Inițial, dezvoltatorii voiau să permită utilizatorilor să alterneze între rolul polițiștilor și cel al infractorilor. Planul a fost însă abandonat după ce echipa a descoperit că partea dedicată hoților era mult mai distractivă.

"S-a dovedit că este chiar mai distractiv să fii personajul negativ", rememorează Gary Penn, unul dintre coordonatorii primului joc Grand Theft Auto.

Așa a prins contur ideea care avea să definească apoi întreaga franciză: libertatea de a explora orașul, de a fura mașini și de a încălca aproape orice regulă impusă de joc.

Numele Grand Theft Auto a fost propus de un director de marketing al companiei BMG Interactiv și face trimitere la termenul juridic folosit în Statele Unite ale Americii pentru furtul calificat de autovehicule.

Libertatea totală a devenit elementul definitoriu al GTA

Unul dintre cele mai importante elemente care au diferențiat GTA de alte jocuri ale perioadei a fost libertatea oferită jucătorilor.

Acțiunea se desfășura în orașe fictive inspirate din metropole americane: Vice City, San Andreas ori Liberty City, toate corespunzătoare unor orașe reale precum Miami, San Francisco sau New York.

Jucătorii puteau explora mediul fără să fie obligați să urmeze permanent misiunile principale. Puteau fura aproape orice vehicul, provoca haos în trafic sau intra în conflict cu poliția.

Unele dintre cele mai spectaculoase mecanici ale jocului au apărut chiar dintr-o greșeală de programare.

Foștii dezvoltatori au povestit că, la un moment dat, mașinile de poliție au început să se comporte agresiv și să încerce să lovească vehiculul jucătorului. Comportamentul era rezultatul unor erori tehnice, dar echipa a decis să îl păstreze pentru că oferea o experiență mai interesantă.

DMA Design, studioul fondat de un grup de prieteni

Studioul care a creat primul joc GTA a fost înființat în 1988 de Dacid Jones și de câțiva prieteni de la clubul de informatică din liceu.

Unul dintre primele lor titluri a fost Lemmings, un joc în care utilizatorul treebuia să ghideze mici creatori printre diferite obstacole. Lemmings a fost vândut în aproximativ 20 de milioane de exemplare.

Succesul înregistrat cu Lemmings a fost cel care a permis studioului să își extindă activitatea și să lucreze apoi la Grand Theft Auto.

Dundee nu era, însă, un centru important al industriei jocurilor video. Orașul traversa o perioadă economică dificilă.

Russell Kay își amintește că tocmai lipsa altor oportunități a contribuit la dezvoltarea studioului.

Controversele au contribuit la promovarea GTA

Încă de la primul joc, violența și libertatea de acțiune au reprezentat elemente controversate. Grafica avea un aspect animat și colorat, dar umorul era întunecat, iar jucătorii puteau comite fel de fel de infracțiuni.

Înaintea lansării din 1997, distribuitorul a apelat la o companie de promovare construită în jurul controverselor. Publicistul Max Clifford a pus accent pe violența din joc și mai ales pe posibilitatea ca jucătorul să atace polițiștii.

Strategia a dat roade și a atras atenția presei. Pe 20 mai 1997, Gordon Campbell, membru al Camerei Lorzilor a Parlamentului Britanic, a solicitat premierului Tony Blair să interzică jocul încă dinainte de lansare.

În timp ce dezbaterile publice s-au intensificat, dezvoltatorii din Dundee au privit situația cu amuzament. Pentru ei, controversa însemna atragerea atenției.

De la un milion de copii vândute, la miliarde de dolari

Primul GTA a fost lansat pe 28 noiembrie 1997. În primul an, jocul a fost vândut într-un milion de exemplare.

Succesul a fost amplificat apoi de lansările GTA II și GTA III. Cea de-a treia parte a fost și cea care a revoluționat apoi gamingul. Jocul a introdus camera poziționată în spatele personajului principal.

În 2013, GTA V a stabilit un reper impresionant pentru industria divertismentului. Jocul a generat încasări de un miliard de dolari în doar trei zile de la lansare.

Potrivit Le Monde, GTA V a ajuns la venituri totale de aproximativ 9 miliarde de dolari în mai bine de un deceniu.

Ce s-a întâmplat cu oamenii care au creat GTA

În spatele succesului internațional s-a aflat și o perioadă complicată pentru DMA Design. Deși a lansat un hit, compania a trecut prin mai multe schimbări de proprietar.

În 1999, studioul a ajuns sub umbrela Rockstar Games, companie asociată grupului Take-Two Interactive. Frații Sam și Dan Houser au devenit ulterior cele mai importante figuri ale francizei.

O parte dintre angajații din Dundee au fost mutați la Edinburgh, iar sediul local a fost închis. În 2002, numele studioului a fost schimbat în Rockstar North.

Pentru unii dintre foștii dezvoltatori, plecarea din Dundee a fost o experiență dureroasă, mai ales că orașul reprezentase locul în care se născuse proiectul.

În 2020, Rockstar North a achiziționat un studio local condus de Billy Thomson, vetera al primului GTA, și l-a redenumit Rockstar Dundee. Potrivit Le Monde, 50 de persoane lucrau acolo la proiecte asociate GTA VI.

GTA VI, proiect gigant la 30 de ani de la primul joc

Astăzi, franciza a ajuns la o dimensiune greu de imaginat.

Potrivit sursei citate, dezvoltarea GTA VI a implicat aproximativ 4.700 de oameni din 11 studiouri din întreaga lume.

Aaron Garbut, director artistic al primului joc GTA și unul dintre puținii membri ai echipei originale care au rămas în companie, ocupă acum funcția de co-director al Rockstar North.

Succesul seriei nu i-a transformat pe creatori în milionari, dar experiența de la DMA Design a rămas un atu important în carierele lor.