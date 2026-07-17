Toaletele din Pasajul Universității din Bucureşti, închise de luni de zile. Când ar urma să fie reparate

Toaletele publice din Pasajul Piața Universității sunt închise de luni de zile din cauza degradării avansate, iar prefectul Capitalei, Andrei Nistor, descrie situația drept "inacceptabilă". Acesta a cerut ca spațiile să fie reparate, curățate și redeschise în cursul săptămânii viitoare.

Toaletele din Pasajul Universității, închise de luni de zile. Când ar urma să fie reparate - Sursa: Facebook/ Andrei Nistor

Prefectul, care a verificat situaţia acestora după ce a primit sesizări din partea cetăţenilor, anunţă că a cerut reprezentanţilor Administraţiei Străzilor ca săptămâna viitoare toaletele să fie reparate, curăţate şi redeschise.

"Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile. În urma sesizărilor primite din partea cetăţenilor, am verificat situaţia. Timp de două zile am sunat la numerele de telefon ale Administraţiei Străzilor Bucureşti, instituţia care administrează pasajul, dar nu ne-a răspuns nimeni. La faţa locului ni s-a comunicat că toaletele au fost închise din cauza unor defecţiuni repetate ale sistemului de evacuare. În interior am constatat însă şi o stare avansată de degradare: obiecte sanitare sparte, uşi defecte, robinete nefuncţionale şi echipamente vandalizate", afirmă prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pe Facebook.

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Potrivit acestuia, Pasajul de la Piaţa Universitǎţii este "unul dintre cele mai circulate locuri din Bucureşti", traversat zilnic de zeci de mii de oameni şi vizitat de mii de turişti.

"În aceste condiţii, lipsa unui serviciu public esenţial este inacceptabilă", afirmă Nistor.

Prefectul Capitalei spune că Administraţia Străzilor Bucureşti are "obligaţia legală" de a administra acest spaţiu şi de a asigura funcţionarea serviciilor publice aferente, "mai ales că încasează chirii pentru toate spaţiile comerciale din pasaj".

"În cadrul discuţiei telefonice avute cu directorul Administraţiei Străzilor Bucureşti, am solicitat ca săptămâna viitoare toaletele să fie reparate, curăţate şi redeschise. Înţeleg temerea că ar putea fi vandalizate din nou, însă acesta nu poate reprezenta un motiv pentru a priva cetăţenii Bucureştiului şi vizitatorii Capitalei de dreptul la servicii publice funcţionale şi la un spaţiu public administrat corespunzător", mai spune prefectul Capitalei.