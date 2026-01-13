Antena Meniu Search
x

Curs valutar

"Dintr-o simplă glumă, am ajuns la căsătorie". Doi tineri din Sibiu, poveste de iubire ca-n filme

Doi tineri din Sibiu pot spune că trăiesc o poveste de dragoste ca în filme. S-au văzut, s-au plăcut și s-au luat. La un an de când s-au cunoscut, Adriana și Iulian au spus da.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 07:24
"Dintr-o simplă glumă, am ajuns la căsătorie". Doi tineri din Sibiu, poveste de iubire ca-n filme Adriana și Iulian - arhiva personală/Turnul Sfatului

Povestea lor de dragoste a început ca o glumă. Adriana a fost cea care l-a zărit în trafic, a făcut o poză și a postat un mesaj pe pagina de Facebook Sibiu Crush, scrie Turnul Sfatului.

Iubire ca în filme la Sibiu

„Băiatul cu mașina SB- 09-..., ești foarte drăguț, reacționează la postare și poate ne plimbăm împreună”, este mesajul pe care Adriana l-a scris pe 11 ianuarie 2025. Mesajul a fost văzut de o colegă de a lui Iulian, care l-a tăguit. Tot Adriana a fost cea care a făcut pasul următor.

Articolul continuă după reclamă

„Între timp, i-am dat cerere pe Facebook și am tot așteptat să-mi scrie”, mărturisește Adriana.

Pentru că Iulian era la lucru și nu reușea să-i scrie, Adriana a decis să-i scrie ea pe Facebook, iar a doua zi, seara, s-au văzut în grabă, 10-15 minute.

„După o săptămână, m-a invitat în oraș, iar după trei săptămâni am fost prezentă la un eveniment de familie. După o lună jumătate, am organizat primul concediu în Turcia, de ziua mea”, a spus ea.

Cererea în căsătorie a venit în concediul următor din Grecia. Iar acum, la un an de când s-au cunoscut cei doi au făcut cununia civilă.

„Dintr-o simplă glumă, noi am ajuns la căsătorie”, a mărturisit Iulian.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dragoste iubire tineri sibiu
Înapoi la Homepage
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar”
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: &#8220;Era un om extraordinar&#8221;
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur. Jennifer Lopez și Julia Roberts au făcut senzație, Pamela Anderson, nemachiată
Cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur. Jennifer Lopez și Julia Roberts au făcut senzație, Pamela Anderson, nemachiată
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an?
Observator » Evenimente » "Dintr-o simplă glumă, am ajuns la căsătorie". Doi tineri din Sibiu, poveste de iubire ca-n filme