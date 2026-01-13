"Dintr-o simplă glumă, am ajuns la căsătorie". Doi tineri din Sibiu, poveste de iubire ca-n filme

Doi tineri din Sibiu pot spune că trăiesc o poveste de dragoste ca în filme. S-au văzut, s-au plăcut și s-au luat. La un an de când s-au cunoscut, Adriana și Iulian au spus da.

Povestea lor de dragoste a început ca o glumă. Adriana a fost cea care l-a zărit în trafic, a făcut o poză și a postat un mesaj pe pagina de Facebook Sibiu Crush, scrie Turnul Sfatului.

Iubire ca în filme la Sibiu

„Băiatul cu mașina SB- 09-..., ești foarte drăguț, reacționează la postare și poate ne plimbăm împreună”, este mesajul pe care Adriana l-a scris pe 11 ianuarie 2025. Mesajul a fost văzut de o colegă de a lui Iulian, care l-a tăguit. Tot Adriana a fost cea care a făcut pasul următor.

„Între timp, i-am dat cerere pe Facebook și am tot așteptat să-mi scrie”, mărturisește Adriana.

Pentru că Iulian era la lucru și nu reușea să-i scrie, Adriana a decis să-i scrie ea pe Facebook, iar a doua zi, seara, s-au văzut în grabă, 10-15 minute.

„După o săptămână, m-a invitat în oraș, iar după trei săptămâni am fost prezentă la un eveniment de familie. După o lună jumătate, am organizat primul concediu în Turcia, de ziua mea”, a spus ea.

Cererea în căsătorie a venit în concediul următor din Grecia. Iar acum, la un an de când s-au cunoscut cei doi au făcut cununia civilă.

„Dintr-o simplă glumă, noi am ajuns la căsătorie”, a mărturisit Iulian.

