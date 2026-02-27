Horoscop lunar Peşti martie 2026. Lună de destin: noi începuturi în dragoste și bani

Horoscop lunar Peşti martie 2026. Martie este o lună definitorie pentru tine, deoarece Marte intră în semnul tău pe 2 martie și îți oferă energie, dar și o doză de impulsivitate.

Dacă până acum ai evitat confruntările, acum nu mai ai răbdare. Pot apărea discuții ferme în relații sau în plan profesional. Eclipsa de Lună din 3 martie activează direct zona relațiilor. Este un moment de adevăr. O relație poate fi oficializată sau încheiată. Poate apărea o cerere clară de angajament sau o conversație despre limite și responsabilități. Pe 6 martie, Venus pune accent pe bani și pe confort material. Devii atent la siguranța financiară și la ceea ce îți oferă stabilitate. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct în zona iubirii și a creativității, deblocând o situație sentimentală sau un proiect personal. Luna Nouă din 19 martie se produce în semnul tău și marchează un nou început major, fie personal, fie profesional. Pe 20 martie, Soarele părăsește semnul tău și activează zona banilor, iar Mercur își reia mersul direct, clarificând decizii luate anterior. Finalul lunii, cu Venus în zona comunicării, aduce conversații importante.

BANI: Venus în zona veniturilor poate aduce o creștere financiară sau o oportunitate de a monetiza un talent. Poți primi un bonus sau o ofertă nouă. Marte în semnul tău te face mai hotărât să ceri ceea ce meriți. Eclipsa poate influența banii prin intermediul partenerului. Dacă există o colaborare profesională, aceasta trebuie clarificată. Poate fi renegociat un contract sau stabilit un procent nou de împărțire a câștigurilor. După 20 martie, atenția ta se mută direct pe stabilitatea financiară. Poți lua decizia de a economisi mai strict sau de a investi într-un proiect personal. Luna Nouă îți dă curajul să începi ceva pe cont propriu, iar acest demers poate deveni o sursă serioasă de venit.

DRAGOSTE: Eclipsa este momentul central al lunii. Dacă ești într-o relație, trebuie să decizi dacă mergi mai departe cu asumare sau dacă alegi separarea. Discuțiile sunt directe și pot avea un impact puternic. Jupiter direct în zona iubirii aduce șanse reale de fericire sentimentală. Dacă ești singur, poți începe o relație cu potențial stabil, mai ales în a doua parte a lunii. Luna Nouă în semnul tău îți oferă o resetare emoțională. Devii mai conștient de ceea ce vrei și nu mai accepți jumătăți de măsură. Finalul lunii aduce dialog deschis și posibilitatea de a construi o relație bazată pe sinceritate și planuri concrete.

