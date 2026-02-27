Horoscop lunar Capricorn martie 2026. Contracte decisive și stabilitate sentimentală

Horoscop lunar Capricorn martie 2026. Pentru tine, martie este o lună a comunicării decisive și a reorganizării direcției de viață. Din 2 martie, Marte îți activează zona discuțiilor, a negocierilor și a documentelor.

Poți avea conflicte verbale, negocieri tensionate sau discuții ferme legate de drepturi și obligații. Eclipsa de Lună din 3 martie aduce un moment decisiv legat de studii, călătorii sau o chestiune juridică. Poate fi aprobarea unui dosar, finalizarea unui curs sau rezolvarea unei situații legale. Capricornii pot decide să își schimbe direcția profesională prin înscrierea la o formare nouă. Pe 6 martie, Venus aduce armonie în zona locuinței și poate favoriza reamenajări sau reconcilierea într-o situație familială. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct în zona relațiilor, deblocând parteneriate profesionale sau sentimentale. Luna Nouă din 19 martie favorizează semnarea unui acord sau începerea unui proiect de comunicare. Pe 20 martie, Soarele activează zona familiei, iar Mercur direcționează eventuale confuzii legate de acte sau discuții anterioare. Finalul lunii, cu Venus în zona creativității, aduce bucurie și exprimare personală.

BANI: Marte poate aduce cheltuieli legate de drumuri, documente sau taxe administrative. Este posibil să plătești pentru o certificare sau pentru rezolvarea unei situații juridice. Eclipsa poate marca aprobarea unei finanțări sau primirea unei sume în urma unei decizii legale. După 11 martie, parteneriatele devin sursă de creștere financiară. Poți semna un contract nou sau poți primi o ofertă avantajoasă de colaborare. Luna Nouă este favorabilă lansării unui proiect de comunicare, marketing sau consultanță care aduce venituri. Finalul lunii poate aduce câștiguri dintr-o activitate creativă sau dintr-un hobby monetizat.

DRAGOSTE: Jupiter direct în zona relațiilor aduce claritate și expansiune. Dacă ești într-o relație, pot apărea planuri serioase de viitor sau decizia de a oficializa legătura. Dacă ești singur, poți începe o relație cu potențial stabil. Marte poate genera discuții aprinse, dar și pasiune intensă. Comunicarea directă este esențială. Venus în zona locuinței favorizează apropierea emoțională și momentele petrecute acasă. Finalul lunii aduce romantism și dorința de a te exprima liber în fața persoanei iubite.

