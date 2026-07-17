Directoarea CENAFER, care și-a făcut atelier de ciocolată în clădirea Ministerului, a fost demisă din funcție

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță că directorul CENAFER, Anna Maria Dudaș, a fost revocată din funcție. Decizia vine după ce s-a constatat că își făcuse un atelier clandestin de ciocolată și își amenajase un apartament, ambele într-o clădire a ministerului. Ministrul interimar a adăugat că a cerut Corpului de Control să facă o verificare completă la CENAFER.

"Am semnat astăzi ordinul de revocare din funcţia de director general al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară (CENAFER) a doamnei Anna-Maria Dudas. Consider că o persoană care foloseşte instituţia publică în interes propriu şi nu respectă legea şi regulile nu poate conduce o instituţie a statului. Funcţiile publice presupun responsabilitate, integritate şi respect faţă de banul public. Aceste principii nu sunt negociabile", a afirmat Radu Miruţă, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că a cerut Corpului de Control să facă verificări la instituţie.

"Tot astăzi am dispus Corpului de Control al ministerului să efectueze o verificare completă la CENAFER. Vor fi analizate contabilitatea instituţiei, cheltuielile, plăţile efectuate, modul în care au fost administraţi banii publici şi gestionarea patrimoniului instituţiei. Instituţiile statului trebuie administrate cu responsabilitate, profesionalism şi respect faţă de interesul public. Datoria mea este să mă asigur că fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit corect şi că cei aflaţi în funcţii de conducere răspund pentru deciziile lor. Nu voi tolera abuzurile, privilegiile sau folosirea funcţiilor publice în interes personal. În acelaşi timp, este la fel de important să îi protejăm pe funcţionarii care muncesc zi de zi, cu profesionalism şi bună-credinţă, şi care nu trebuie să suporte consecinţele deciziilor greşite ale celor care îi conduc. Curăţarea administraţiei nu înseamnă doar sancţionarea celor care greşesc, ci şi respect pentru oamenii cinstiţi care ţin instituţiile statului în picioare. Cine confundă funcţia publică cu un privilegiu personal nu trebuie să aibă loc în administraţie", a arătat Miruţă.

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Directorul CENAFER îşi făcuse un atelier de ciocolată într-o clădire a MT

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, afirma, joi seară, că directorul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, Anna Maria Dudaş, îşi făcuse un atelier de ciocolată clandestin într-o clădire a Ministerului Transporturilor, în care îşi amenajase şi un apartament. "Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului şi nici ceva ce eu admit", susţinea Miruţă.

Anna Maria Dudaş a fost director al CENAFER între 1 septembrie 2020 şi 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent.

"Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului", a scris şi Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor.