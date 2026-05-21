O dimineaţă obişnuită s-a transformat într-un coşmar, după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Ascensorul în care se aflau şapte oameni s-a prăbuşit de la etajul patru, de la o înălţime de aproximativ 15 metri. Deşi impactul a fost amortizat de sistemul de siguranţă, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale - două dintre ele aveau fracturi la picioare.

Era puţin trecut de ora 10 dimineața când șapte oameni, cinci femei și doi bărbați, au urcat în lift, fără să şi imagineze că următoarele minute vor deveni un coșmar. Cabina, aflată la etajul 4, s-a desprins brusc și a căzut în gol până la subsol. "Nu este prima dată când ne blocăm în lift. A fost defect, a fost redeschis, dar uitaţi cât de bine a funcţionat- o zi", spune o femeie.

Liftul a căzut de la aproximativ 15 metri înălţime. "Se pare că frânele nu au funcţionat, frânele de siguranţă mai exact. Nu au fost victime foarte gav tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea", a declarat Radu Dorobanţu, ISCIR. Două dintre victime au ajuns la spital cu fracturi la picioare, iar restul cu dureri. Administratorul spune că firma privată care se ocupa de mentenanţă a lucrat chiar ieri la ascensor.

"Era în probe liftul. Ei trebuiau să îl ţină astăzi în probe. I-au dat drumul, pentru că eu am un contract de mentenanţă cu ei. Păi mie dacă mi-a făcut nota de intervenţie şi asta, normal că i-a dat drumul, dacă i-au dat drumul, înseamă că merge", a declarat Vlad Secăreanu, administratorul clădirii. Palatul CFR este o clădire istorică, veche de aproape un secol. După incident, toate lifturile din incintă au fost oprite temporar pentru verificări suplimentare.

În 2016, în aceeași clădire, un lift a căzut de la parter la subsol cu cinci persoane în interior. Şi mai multe spitale din București, care funcționează tot în clădiri vechi, s-au confruntat cu probleme similare la ascensoare.Emoţii sunt şi în blocurile de locuinţe, în special în Bucureşti, unde majoritatea lifturilor sunt vechi de mai bine de jumătate de secol. Şapte din zece lifturi au durata de funcţionare mult depăşită.

