Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la CNAIR, după un scandal legat de Autostrada Sebeş-Turda

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a trimis Corpul de Control la CNAIR, după ce compania de drumuri a pierdut peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj legat de Lotul 1 al Autostrăzii Sebeş-Turda, a anunţat secretarul de stat Horaţiu Cosma. Acesta susţine că urmează să fie sesizată şi Curtea de Conturi, pentru evaluarea prejudiciului şi identificarea celor responsabili.

Potrivit lui Horaţiu Cosma, Lotul 1 al autostrăzii a început în 2014 şi trebuia finalizat în 2016, pentru 540 de milioane de lei, însă a fost deschis abia în 2020, după patru ani de întârziere.

Secretarul de stat afirmă că, în noiembrie 2021, actualul director CNAIR, Cristian Pistol, a semnat o înţelegere cu constructorii italieni, prin care lucrările au fost recepţionate, iar eventualele penalităţi din arbitraj ar fi urmat să fie limitate la 150 de milioane de lei.

"Numai că, între timp, am văzut cu toţii calitatea lucrărilor recepţionate: alunecări de teren, porţiuni de autostradă închise şi reconstruite, poduri deplasate, denivelări şi foarte multe gropi", a transmis Horaţiu Cosma.

Acesta susţine că, în primul său mandat de secretar de stat la Transporturi, încheiat în septembrie 2021, a cerut împreună cu fostul ministru Cătălin Drulă remedierea deficienţelor şi nu a fost de acord cu recepţia unor lucrări executate necorespunzător.

Potrivit lui Cosma, după schimbarea conducerii, lucrările au fost recepţionate, deşi unii angajaţi din CNAIR ar fi refuzat atunci să îşi asume recepţia.

Secretarul de stat mai afirmă că, în urma sentinţei arbitrale, CNAIR trebuie să plătească peste 340 de milioane de lei, nu 150 de milioane de lei, cât ar fi prevăzut înţelegerea semnată anterior. Potrivit acestuia, arbitrul nu ar fi luat în considerare documentul semnat de Cristian Pistol, pentru că nu ar fi respectat rigorile legale, nefiind legalizat şi nici prezentat corespunzător în arbitraj.

"Neglijenţă? Incompetenţă? Sau altceva? Instituţiile abilitate trebuie să stabilească adevărul", a mai transmis Horaţiu Cosma.

CNAIR ar fi trimis săptămâna trecută către Ministerul Transporturilor solicitări pentru plata sumelor stabilite în arbitraj din bani publici. În urma controlului, concluziile ar urma să fie transmise organelor competente, iar Curtea de Conturi va fi sesizată pentru evaluarea prejudiciului şi stabilirea eventualilor responsabili.

