Andrew şi Tristan Tate au ajuns în faţa unui judecător american, după arestarea în Statele Unite. Celebrii fraţi, pe numele cărora există 59 de acuzaţii de viol si agresiuni sexual în trei ţări, nu vor să fie extrădaţi în Marea Britanie. Avocatul lor susţine că arestarea lor este motivată politic.

"Încătuşaţi şi în uniforme portocalii, specifice închisorilor americane, Andrew și Tristan Tate au fost prezentaţi unei judecătoare din Miami. Influencerii au de înfruntat noi acuzaţii formulate de autorităţile britanice, care cer extrădarea lor. Ne opunem extrădării, pentru că Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi. Nu au făcut niciodată nimic rău. Decizia este motivată politic. Nu există nicio îndoială în această privinţă. Sunt prostii. E o înscenare", spune Joseph McBride, avocatul fraţilor Tate.

La fel spun şi avocaţii lor din România.

"Poziţia procesuală a noastră, atât în ceea ce privește faptele din România, cât și în faptele din Marea Britanie, a fost de negare a acestora pentru că sunt niște invenții ale asa-ziselor persoane vătămate", explică Constantin Gliga, avocatul fraţilor Tate.

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Două dintre tinere susţin că au fost abuzate şi bătute până la leşin de cei doi fraţi.

Andrew şi Tristan Tate sunt urmăriţi de procurorii din trei ţări. În Marea Britanie sunt acuzaţi de 59 de infracţiuni dintre cele mai grave, de la viol, la pornografie extremă cu minori. Aici, la DIICOT, în Bucureşti, anchetatorii au împotriva lor două dosare cu mii de pagini şi acuzaţii similare. Iar de anul trecut, controversaţii milionari sunt vizaţi de o investigaţie şi în statul american Florida, unde guvernatorul a declarat că aceștia nu sunt bineveniți.

"Frații Tate au fost arestaţi weekendul trecut, în Miami. Înainte au participat la o recepţie diplomatică în Washington, organizată de Paolo Zampolli, emisarul lui Donald Trump pentru România. Întâmplător sau nu, la recepție a fost invitată și Oana Ţoiu", ministrul român al Afacerilor Externe.

"Unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversatii, evident că am cerut sa plec de la acea recepție. Nu a existat nicio conversație privată 1 la 1. De altfel, nici nu ar putea vreodată să aibă loc acest lucru pe canale diplomatice", explică Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați pentru prima dată în România în iarna anului 2022. După trei luni au fost eliberați, dar au avut interdicţie să părăsească România. Asta pana în februarie 2025, cand procurorii DIICOT le-au ridicat şi aceasta restricţie.

Acum judecătorul american a amânat decizia pentru săptămânile următoare.