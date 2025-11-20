Antena Meniu Search
Dispărut de 9 zile, un tânăr de 25 de ani din Timişoara a fost găsit mort pe o stradă din oraş

Dat dispărut de nouă zile, un tânăr de 25 de ani a fost găsit spânzurat de creanga unui copac pe o stradă din Timișoara. Descoperirea macabră a avut loc miercuri după-amiază.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 08:00
Polițiștii din Timișoara au fost sesizați de cetățeni cu privire la descoperirea trupului neînsuflețit. La fața locului, oamenii legii au constatat că sesizarea se confirmă.

Victima este un bărbat de 25 de ani care figura ca persoană semnalată dispărută din data de 10 noiembrie 2025.

Dispărut de 9 zile

Tânărul dispăruse din Timișoara cu 9 zile înainte de a fi găsit.

Trupul acestuia a fost transportat la medicina legală pentru necropsie. Expertiza medico-legală va stabili cauzele exacte ale decesului.

Polițiștii din Timișoara au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

