Dispărut de 9 zile, un tânăr de 25 de ani din Timişoara a fost găsit mort pe o stradă din oraş
Dat dispărut de nouă zile, un tânăr de 25 de ani a fost găsit spânzurat de creanga unui copac pe o stradă din Timișoara. Descoperirea macabră a avut loc miercuri după-amiază.
Polițiștii din Timișoara au fost sesizați de cetățeni cu privire la descoperirea trupului neînsuflețit. La fața locului, oamenii legii au constatat că sesizarea se confirmă.
Victima este un bărbat de 25 de ani care figura ca persoană semnalată dispărută din data de 10 noiembrie 2025.
Dispărut de 9 zile
Tânărul dispăruse din Timișoara cu 9 zile înainte de a fi găsit.
Trupul acestuia a fost transportat la medicina legală pentru necropsie. Expertiza medico-legală va stabili cauzele exacte ale decesului.
Polițiștii din Timișoara au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰