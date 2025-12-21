Antena Meniu Search
Un muncitor a murit, iar altul e în stare gravă după ce au căzut de pe schelă în timp ce lucrau la reabilitarea acoperişului unei grădiniţe dintr-o comună din judeţul Timiş. 

de Iulia Pop

la 21.12.2025 , 09:10

Potrivit primelor informaţii, ambii bărbaţi munceau la negru. Firma pentru care lucrau riscă acum o amendă uriaşă pentru că nu a încheiat contracte de muncă cu aceştia.

Tragedia a avut loc sâmbătă, la grădiniţa din comuna Jebel. 

Cei doi muncitori lucrau la acoperiş în momentul în care unul dintre ei s-a dezechilibrat şi a căzut, însă, în cădere, l-a tras şi pe celălalt.

Un muncitor, martor la cele întâmplate, a sunat la 112.

Medicii sosiți la locul accidentului au început manevrele de resuscitare pentru un bărbat de 45 de ani. În zadar însă. Celălalt muncitor, în vârstă de 34 de ani, a fost transportat de urgență la spital, în stare gravă, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Inspecţia Muncii a stabilit că cei doi muncitori lucrau la negru cu o firmă care colabora cu Primăria pentru modernizarea grădiniţei din comună.

Firma pentru care lucrau cei doi munictori riscă acum o amendă de 80.000 de lei de la Inspecţia Muncii pentru că nu a încheiat contracte de muncă cu cei doi lucrători.

Poliţiştii au deschis şi un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor de securitate în muncă, vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

