Un muncitor a murit, iar altul e în stare gravă după ce au căzut de pe schelă în timp ce lucrau la reabilitarea acoperişului unei grădiniţe dintr-o comună din judeţul Timiş.

Potrivit primelor informaţii, ambii bărbaţi munceau la negru. Firma pentru care lucrau riscă acum o amendă uriaşă pentru că nu a încheiat contracte de muncă cu aceştia.

Tragedia a avut loc sâmbătă, la grădiniţa din comuna Jebel.

Cei doi muncitori lucrau la acoperiş în momentul în care unul dintre ei s-a dezechilibrat şi a căzut, însă, în cădere, l-a tras şi pe celălalt.

Articolul continuă după reclamă

Un muncitor, martor la cele întâmplate, a sunat la 112.

Medicii sosiți la locul accidentului au început manevrele de resuscitare pentru un bărbat de 45 de ani. În zadar însă. Celălalt muncitor, în vârstă de 34 de ani, a fost transportat de urgență la spital, în stare gravă, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Inspecţia Muncii a stabilit că cei doi muncitori lucrau la negru cu o firmă care colabora cu Primăria pentru modernizarea grădiniţei din comună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Firma pentru care lucrau cei doi munictori riscă acum o amendă de 80.000 de lei de la Inspecţia Muncii pentru că nu a încheiat contracte de muncă cu cei doi lucrători.

Poliţiştii au deschis şi un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor de securitate în muncă, vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰