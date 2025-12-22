Video Un şofer din Timişoara a ajuns în cătuşe după o parcare greşită. Poliţiştii au chemat întăriri
Scenă desprinsă din filme pe o stradă din Timişoara.
Un şofer, care a parcat pe un loc interzis, a fost încătuşat de poliţişti după ce s-a luat la ceartă cu aceştia când au încercat să-l amendeze.
Bărbatul devenise atât de nervos încât poliţiştii au fost nevoiţi să cheme întăriri, printre care şi o echipă de la Antidrog. În cele din urmă, şoferul recalcitrant a ajuns la spital pentru a i se lua probe biologice.
