Doi bărbaţi au făcut parcare în albia râului Argeşel. Au fost amendaţi cu câte 15.000 de lei

Doi bărbaţi care au amenajat o parcare în albia râului Argeşel, în zona localităţii Valea Mare Pravăţ, au fost sancţionaţi de Garda Naţională de Mediu. Lucrările ilegale au fost descoperite prin noile sisteme de monitorizare satelitară, parte din echipamentele achiziţionate prin PNRR, informează Garda Naţională de Mediu.

"Doi localnici au încercat să amenajeze o parcare folosind deşeuri, pământ provenit din versant şi agregate minerale, afectând astfel zona de protecţie a cursului de apă. Echipa de control, utilizând echipamentele moderne achiziţionate prin PNRR, a constatat faptele şi a aplicat două sancţiuni contravenţionale în valoare de câte 15.000 lei", informează Garda Naţională de Mediu.

Comisarii au dispus desfiinţarea lucrărilor și readucerea terenului la starea iniţială. Garda de Mediu avertizează că astfel de lucrări pot avea consecinţe grave: inundaţii, alunecări de teren, poluarea solului şi a apei, afectând direct siguranţa comunităţilor şi ecosistemele locale.

"Astfel de lucrări pot genera inundaţii, alunecări de teren, poluarea solului şi a apei, afectând direct siguranţa comunităţilor şi ecosistemelor locale", precizează Garda Naţională de Mediu, reamintind că lucrările neautorizate în albiile sau zonele de protecţie ale cursurilor de apă reprezintă fapte grave, cu impact semnificativ asupra mediului. Pe lângă răspunderea contravenţională, legislaţia în vigoare prevede şi pedepse de până la cinci ani de închisoare pentru astfel de intervenţii neautorizate.", a adăugat Garda de Mediu.

