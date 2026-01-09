Şoferii din Sectoarele 4 şi 5 din Capitală plătesc suprataxă dacă vor mai mult de un loc de parcare. Astfel, al doilea loc costă 1.400 de lei, iar al treilea 2.000 de lei. Aşa se face că unii au de dat peste 4.000 de lei doar pentru parcare în acest an.

În Sectoarele 4 şi 5 din Bucureşti, şoferii cu mai mult de un loc de parcare sunt suprataxaţi.

"Spre exemplu, un şofer care are două locuri de parcare de reşedinţă în zona A va plăti pentru fiecare 800 de lei la care se adaugă suprataxa în valoare de 600 de lei pentru al doilea loc de parcare şi dacă ar exista si un al treilea loc, va plăti parcarea de reşedinţă la care se adaugă, de data aceasta, suprataxa de două ori.", a explicat Andreea Milea, reporter Observator.

Vlad este în această situaţie. Locuieşte în Sectorul 4 şi plăteşte pentru 3 locuri de parcare cât pentru 5. Ar trebui să dea 4,200 de lei dar va plăti până pe 31 martie ca să beneficieze de reducerea de 10%.

"Am 3 locuri de parcare o să plătesc în jur de 3.800 de lei, asta înseamna 3 locuri cu tarif standard, apoi incepand cu al doilea loc o suprataxă iar cu al treilea loc incă două suprataxe plus tariful standard, practic ajungem la 3.800 de lei pe an. O să zică că dacă am 3 locuri de parcare că sunt boier sau că îmi permit o astfel de taxă deşi da, este enorm pt că nici măcar vopseaua de pe jos nu este calitativă.", a spus Vlad Lucăcel, locuitor al Sectorului 4.

Taxa este cât jumătate din salariul lui într o lună.

"Chiar mi se pare exagerat. La al treilea loc chiar cred că o să renunţ, poate nu anul ăsta, anul viitor.", a adăugat Vlad Lucăcel.

În Sectorul 4 al Capitalei, aproape 4.000 de locuri multiple au fost atribuite anul trecut unor şoferi cu două sau trei maşini.

Suprataxa se aplică şi în Sectorul 5 pentru şoferii care au două locuri de parcare. Anul trecut, primăria de sector a încasat peste 200.000 de lei din acest tarif special.

"Ăsta e primul loc pe care l-am obţinut, după care în urma cererii secundare l-am obţinut şi pe al doilea şi cred că o să plătesc undeva la 1.600 de lei pentru ambele anul ăsta.", a spus un cetăţean.

Răzvan locuieşte în Sectorul 5 şi a obţinut al doilea loc de parcare acum 3 ani şi jumătate.

"Să fie undeva la 370 de lei pe loc, fiind zona D. Deci 740 de lei pentru ambele locuri + noua taxă de lux.", a adăugat Răzvan Teodorescu, locuitor al Sectorului 5.

Eu zic că poate ar fi fost mai bine să fie pusă tot în funcţie de zonă. Este mare că nu oricine are posibilitatea neapărat plus că sunt nişte bani pe care îi dăm la buget ca să ce? Ar mai trebui făcute locuri pentru că sunt atâţia vecini care nu au. Mi se pare aberantă.

Al doilea loc nu este însă garantat, chiar dacă l-ai plătit. Primăria îl poate acorda unui alt şofer care nu are deloc parcare de reşedinţă.

"Depinde foarte mult dacă vorbim de o persoană cu handicap, dacă vorbim de situaţii excepţionale dăm inapoi suma care a rămas pe restul perioadei anului, fie în cazul în care nu vorbim de situaţii exceptionale, se aşteaptă până la finalul anului, urmând ca mai apoi să se predea acel loc de parcare.", a spus Radu Tiliţă, purtător de cuvânt Primăria Sectorului 5.

În Bucureşti cel mai ieftin loc de parcare din zona D, la periferia oraşului costă aproape 400 de lei iar locurile de reşedinţă din centru aproape 800 de lei.

Tarife parcare reşedinţă 2026

796 lei/an (Zona A),

663 lei/an (Zona B),

530 lei/an (Zona C),

397 lei/an (Zona D).

