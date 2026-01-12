Autoritățile din Brașov au inventat locul de parcare cu doi deţinători, unul de zi și unul de noapte. Pentru a închiria acelaşi loc, şoferii ar urma să plătească în schimb două taxe diferite. Propunerile incluse în noul regulament au fost postate şi pe pagina de facebook unde comentariile braşovenilor au luat la ţintă autorităţile.

Un loc de parcare împărţit de doi şoferi şi două taxe plătite pentru intervale diferite de timp. Este propunerea inclusă în noul regulament privind atribuirea locurilor de parcare din Braşov. Braşovenii sunt însă nemulţumiţi şi spun că noile reguli vor provoca haos.

"Adică eu plec şi mă întorc, mă duc până pe strada, până la piaţă, vin, să fie ocupat să stau cu bagajul, să părăsească, e locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe", a spus o şoferiţă.

Deţinătorul principal ar urma să plătească o taxă de 500 de lei pe an, în timp ce al doilea şofer care vrea să închirieze acelaşi loc, 400 de lei. Diferenţa o face însă intervalul orar în care cei doi şoferi pot folosi acelaşi loc de parcare.

"Şi dacă cel care ia nu-i de bună credinţă? Am păţit de multe ori, am venit, a stat, a stat, am sunat , sunt oameni care lasă numărul de telefon, sunt şi oameni care nu lasă", a spus un alt şofer.

Autorităţile locale vin însă cu explicaţii.

"Nu e vorba de încasat de la doi deţinători ci este vorba de a asigura unui terţ posibilitatea să parcheze pe un loc de parcare. Cel care închiriază locul de parcare îl închiriază pentru perioada 16 după amiaza, 7 dimineaţa, plus sărbătorile legale şi weekend, el doar pentru acel loc. În intervalul 7-16 doar dacă este acasă îl poate ocupa gratuit, dacă nu, rămâne la dispoziţia municipaliltăţii, pe care municipalitatea îl pune la dispoziţia persoanelor care chiar au nevoie să parcheze în acele locuri", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Autoritățile locale din Brașov vor ca deținătorii principali ai locurilor de parcare să încheie contracte de concesiune pe o perioadă de cinci ani.

Primăria aşteaptă propuneri de la deţinători sau potenţialii deţinători de locuri de parcare până în data de 20 ianuarie, iar noul regulament privind atribuirea locurilor de parcare este în dezbatere publică până în luna februarie a acestui an.

În acest moment, în municipiul Brașov sunt înregistrate 46.000 de locuri de parcare.

