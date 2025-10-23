Antena Meniu Search
Doi copii de 3 şi 4 ani din Turda au ajuns în stare critică la spital, după ce s-au intoxicat cu mătrăgună

Doi copii de 3 şi 4 ani au ajuns în stare critică la spitalul din Turda, după ce s-au intoxicat cu mătrăgună. După ce au fost stabilizaţi, micuţii au fost transferaţi la un spital din Cluj.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 15:33
Deocamdată nu se cunosc circumstanţele în care copii au ajuns să consume mătrăgună.

Unul dintre ei a fost ventilat mecanic pentru protecție căi aeriene și asistare respirație, altul cu starea de conștiență alterată, dar stabil, declară surse medicale, potrivit TurdaNews.

Ce este mătrăgună

Mătrăguna (Atropa belladonna) este o specie de plante erbacee , perene prin rizom , care face parte din genul Atropa, familia Solanaceae, alături de Mandragora officinarum. Mai este denumită și beladonă, doamna-codrului sau doamnă-mare, cireașa-lupului, iarba codrului sau țilidonie.

Fructele, bace sferice cu multe semințe, sunt mai întâi verzi, apoi negre, lucioase și suculente. Atractive ca cireșele, dar foarte toxice, fructele de Atropa belladonna L. Fructul este deosebit de periculos pentru copii. Este foarte asemănătoare ca structură cu verișoara sa apropiată, roșia.

Frunzele și bacele sunt extrem de toxice atunci când sunt ingerate din cauză că acestea conțin alcaloizi de tropan. Aceste toxine includ atropină, scopolamină și hiosciamină, care cauzează delir și halucinații, și sunt, de asemenea, utilizate ca anticolinergici farmaceutici. Acești alcaloizi de tropane par a fi comuni în familia Solanaceae, deoarece sunt prezenți și în plantele din genurile Brugmansia, Datura și Hyoscyamus, din aceeași familie, dar și în subfamilii și triburi diferite de cele ale plantelor nocturne.

Substanțele active sunt reprezentate de alcaloizi, în special hiosciamină, atropină și scopolamină. Produsele farmaceutice bazate pe extracte de beladonă sunt indicate pentru combaterea colicilor gastrointestinale și a spasmelor biliare. În prezent nu se mai utilizează în medicina populară din cauza toxicității neobișnuit de mari.

Redactia Observator
