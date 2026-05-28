Un bărbat din oraşul ilfovean Popeşti-Leordeni a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a bifat două infracţiuni dintr-o lovitură.

Acesta s-a urcat beat la volan, dar şi cu dreptul de a conduce suspendat. Individul de 56 de ani a fost depistat pe DN2, acolo unde a fost oprit pentru un control de rutină.

Poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat o alcoolemie de 1,17 mg/L. Pe numele său a fost deschis un dosar penal.

