2 români, condamnați în Germania pentru furtul unui ceas de 700.000 de euro. L-au smuls de la mâna

Doi români au fost condamnați la pedepse de patru, respectiv șase ani de închisoare, în Germania, după ce au furat un ceas de 700.000 de euro, scrie rp-online.

Incidentul a avut loc în apropiere de Königsallee, Düsseldorf. Atunci românii i-au smuls de la mâna unui bărbat ceasul exclusivist. Acum, tribunalul regional i-a condamnat pe cei doi. Înainte de pronunțarea sentinței, a depus mărturie și fostul proprietar al ceasului.

Furturile de ceasuri de lux în plină stradă nu sunt neobișnuite în Düsseldorf. Potrivit poliției, astfel de jafuri au loc de aproximativ 20 de ori pe an, țintele fiind adesea ceasurile Rolex. Însă acest caz a atras atenția anul trecut: pe Oststraße, lângă celebra Kö, unui bărbat i-a fost smuls de la mână un ceas Richard Mille, care, deși nu părea spectaculos la prima vedere, valora mai mult decât unele case.

"Știau ce fel de ceas era"

Inițial s-a vorbit despre 500.000 de euro, însă procurorii au susținut în proces că valoarea ceasului era de 700.000 de euro. Tribunalul regional a pronunțat acum sentința.

Românii, ambii în vârstă de 30 de ani, au fost condamnați pentru tâlhărie și vătămare corporală, la pedepse de patru, respectiv șase ani de închisoare. Unul dintre ei a condus mașina cu care au fugit și a fost condamnat suplimentar pentru o faptă similară petrecută la clubul de golf Meerbusch. Prada de atunci: un Rolex Daytona în valoare de aproximativ 30.000 de euro.

Celălalt inculpat l-a imobilizat pe agentul imobiliar din Bochum, astăzi în vârstă de 60 de ani. Un al treilea participant, cel care a smuls efectiv ceasurile de la mâna victimelor, nu a făcut parte din acest proces.

Miercuri dimineață a depus mărturie fostul proprietar al ceasului de 700.000 de euro. Chiar și după aproape un an, supărarea provocată de pierdere era evidentă. Când unul dintre inculpați a încercat să își ceară scuze, victima a răspuns: „Foarte frumos, dar unde este ceasul meu?”

Bărbatul a declarat că plătise inițial 266.000 de euro pentru modelul respectiv, care între timp și-a crescut considerabil valoarea. De la compania de asigurări a primit până acum doar 250.000 de euro, suma maximă acordată pentru o pierdere de acest tip.

Victima a mai povestit că este colecționar de ceasuri de lux și că va continua să caute acest model extrem de valoros. „Pentru un asemenea ceas trebuie să muncim cu toții mai mult de o zi”, a spus acesta.

În ziua jafului, în aprilie anul trecut, el se afla alături de soția sa și se pregăteau să ia cina. Atacul de pe Oststraße a venit din senin și a durat maximum 40 de secunde.

„Știau ce fel de ceas era”, a declarat victima, explicând că hoții cunoșteau inclusiv punctul slab al brățării. „Știau că este mai ușor să îl scoată și că acest ceas are o valoare cu totul diferită față de un Rolex”, a spus bărbatul de 60 de ani.

Cei doi inculpați au negat permanent că ar fi știut valoarea ceasului. Ei au susținut că doar se plimbau și că decizia de a comite jaful i-a aparținut celui de-al treilea bărbat și a fost spontană. Instanța nu i-a crezut.

Judecătorul Markus Immel a declarat că împotriva lor există numeroase indicii și că cei doi au antecedente penale în mai multe țări europene. Potrivit instanței, declarațiile lor, deși parțial confesive, nu au fost sincere și complete.

Judecătorul a considerat necredibilă și afirmația că nu știau cât valorează ceasul. „Dacă fac un astfel de jaf, nu mă las păcălit de un intermediar într-un asemenea hal”, a spus magistratul.

Potrivit instanței, cei trei au acționat organizat și violent. Ambele victime au fost rănite și au rămas afectate psihic mult timp după incident.

Ceasul Richard Mille este dispărut și astăzi. Cei doi condamnați au declarat doar că l-ar fi vândut pentru 9.000 de euro, fără să spună cui sau unde.

