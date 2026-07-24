O minune, naşterea unor cvadrupleţi, s-a transformat într-o luptă pentru viaţă la Miercurea Ciuc. Copiii aduşi pe lume la doar 26 de săptămâni erau extrem de fragili, iar maternitatea nu avea dotările necesare pentru a-i ajuta - aşa că au fost transferaţi de urgenţă la Braşov. Acolo - bebeluşii care nu au nici măcar un kilogram - primesc tratament și supraveghere în secția de terapie intensivă neonatală. Este încă un caz care scoate la iveală problemele cu care se confruntă sistemul medical atunci când vine vorba despre îngrijirea nou-născuților, după situația semnalată la Spitalul "Marie Curie".

Abigél, Alíz Nóra, Andrea și Attila, trei fetiţe şi un băieţel, cvadrupleţi, au fost aduşi pe lume pe 21 iulie. Femeia are 31 de ani şi a obţinut sarcina prin inseminare artificială, minunea ei este o priemieră pentru Spitalul județean din Miercurea Ciuc.

"Au fost ajutați să vină pe lume fiind operație de cezariană. S-au născut în săptămâna a 26-a de sarcină", a declarat Kiss Edith, purtătorul de cuvânt Spitalul Județean Miercurea Ciuc.

Prima naștere de cvadrupleți înregistrată în istoria unității medicale a devenit însă o luptă pentru viaţă pentru bebeluşii fragili. Au nevoie de asistenţă medicală avansată, iar spitalul NU este pregătit pentru asta. Aşa că au fost transferați la Brașov.

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Micuții luptă acum pentru viață

Nou-născuții au ajuns miercuri aici, la spitalul de ginecologie din Brașov. Au în prezent, între 710 și 780 de grame fiecare și sunt îngrijiți în permanență la secția de terapie intensivă.

Acest lucru a necesitat o coordonare și mobilizare impresionantă.

"Două fetițe au fost transportate cu elicopterul SMURD de la Târgu Mureș. După intervenție, copiii au necesitat îngrijire de terapie intensivă neonatală. Mama se recuperează la noi în spital, starea ei este bună", a mai spus Kiss Edith, purtătorul de cuvânt Spitalul Județean Miercurea Ciuc.

"Trei dintre cei patru au avut nevoie de ventilație, de tratament special la terapie intensivă. Sunt în zona critică, va necesita o perioadă de 3-4 luni de zile pentru a-i menține în viață", a declarat Ciprian Carapcea, ginecog Brașov.

Aici sunt doar 28 de locuri pentru astfel de cazuri. În încăpere este liniște. Se aud doar aparatele care le monitorizează permanent respirația și bătăile inimii. În pătuțurile încălzite, micuții sunt supravegheați clipă de clipă de medici și asistente, iar fiecare dintre ei are nevoie de atenție și îngrijire speciale. Și aici este criza de personal medical.

"La Brașov este aceeași situație ca la Marie Curie. Personalul medical este deficitar. La mine, medicii au venit de acasă", a mai spus Ciprian Carapcea, ginecog Brașov..

Nașterea a patru bebeluși în același timp este un eveniment medical extrem de rar: un caz din 500.000. Evenimentul de la Miercurea-Ciuc vine într-un moment în care secțiile de terapie intensivă neonatală sunt supuse unei presiuni uriașe. După zile întregi în care s-au prezentat problemele de la Spitalul „Marie Curie” din Capitală, încă un bebeluș a murit în timp ce aștepta un loc la ATI. În ultimul ceas, Guvernul a aprobat deblocarea a 22 de posturi pentru asistente medicale, însă medicii spun că este în continuare puțin față de nevoile sistemului: au fost cerute peste 7.000 de posturi. Medicii spun că, în ultimii șase ani, 150 de copii au murit în așteptarea unui loc la terapie intensivă neonatală.