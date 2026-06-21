Vacanța de vară a venit cu o suprinză la Grădina Zoologică din Oradea: nu unul, ci doi pui de tigru siberian.

Micuţii au 8 săptămâni, sunt plini de energie şi au devenit deja atracţia principală. Părinţii lor au venit în Oradea în urmă cu 5 ani, de la o grădină zoologică din Slovacia.

Şi au mai adus pe lume, de atunci, alţi patru pui. În sălbăticie se estimează că trăiesc între 500 şi 750 de exemplare de tigru siberian.