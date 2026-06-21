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Video Doi pui de tigru siberian, vedete la ZOO din Oradea. În sălbăticie, mai sunt între 500 şi 750 de exemplare

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.06.2026, 19:00 | Modificat la 21.06.2026, 19:00

Vacanța de vară a venit cu o suprinză la Grădina Zoologică din Oradea: nu unul, ci doi pui de tigru siberian.

Micuţii au 8 săptămâni, sunt plini de energie şi au devenit deja atracţia principală. Părinţii lor au venit în Oradea în urmă cu 5 ani, de la o grădină zoologică din Slovacia.

Şi au mai adus pe lume, de atunci, alţi patru pui. În sălbăticie se estimează că trăiesc între 500 şi 750 de exemplare de tigru siberian.

 

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Redactia Observator
Redactia Observator
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