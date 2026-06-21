Video Doi pui de tigru siberian, vedete la ZOO din Oradea. În sălbăticie, mai sunt între 500 şi 750 de exemplare
Vacanța de vară a venit cu o suprinză la Grădina Zoologică din Oradea: nu unul, ci doi pui de tigru siberian.
Micuţii au 8 săptămâni, sunt plini de energie şi au devenit deja atracţia principală. Părinţii lor au venit în Oradea în urmă cu 5 ani, de la o grădină zoologică din Slovacia.
Şi au mai adus pe lume, de atunci, alţi patru pui. În sălbăticie se estimează că trăiesc între 500 şi 750 de exemplare de tigru siberian.
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