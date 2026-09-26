Siegfried Mureşan, premierul desemnat, a depus la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă dimineaţa la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri, urmând ca audierile şi votul în plen să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.

Siegfried Mureşan, premierul desemnat, depune la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri - Hepta

UPDATE: Siegfried Mureşan a ajuns la Parlament în jurul orei 10:45. Premierul desemnat a depus programul de guvernare, precum şi lista completă de miniştri.

Mureşan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o preşedintele Nicuşor Dan. După demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe 5 mai, şeful statului l-a desemnat pe 4 iunie pe europarlamentarul Eugen Tomac să formeze Guvernul, dar acesta şi-a depus mandatul pentru că nu a reuşit să strângă o majoritate parlamentară. A doua opţiune a lui Nicuşor Dan a fost Adrian Veştea care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie pentru învestire, dar nu a obţinut voturile necesare.

10 miniştri care au făcut parte din Guvernul Bolojan

"Am propus pentru fiecare minister oameni competenţi, serioşi şi pregătiţi să îşi asume responsabilitatea guvernării. Avem în faţă multă muncă. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare şi ştie ce are de făcut pentru a le obţine. (...) Depunem programul de guvernare şi lista Guvernului şi facem următorul pas pentru învestirea unui Guvern stabil şi pregătit să înceapă munca din prima zi", a scris Siegfried Mureşan, vineri, pe Facebook.

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Programul de guvernare poate fi consultat AICI

El s-a întâlnit vineri, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Nicuşor Dan, căruia i-a prezentat programul de guvernare. Tot vineri, conducerile PNL, USR şi UDMR au aprobat programul de guvernare şi au validat listele de miniştri propuşi pentru a face parte din Guvernul Mureşan, care va avea în structură 16 ministere. Vor fi şi trei vicepremieri cu portofolii, câte unul de la fiecare partid care formează noul Executiv.

În Cabinetul propus de liberalul Siegfried Mureşan se află şi 10 miniştri care au făcut parte din Guvernul Bolojan.

Echipa cu care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

Mircea Abrudean (PNL) - ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

Radu Miruţă (USR) - ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

Tánczos Barna (UDMR) - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

Andrea Chiş (independentă) - ministru al Justiţiei

Alexandru Nazare (PNL) - ministru al Finanţelor

Oana Ţoiu (USR) - ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) - ministru al Sănătăţii

Cătălin Drulă (USR) - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Raluca Turcan (PNL) - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Dragoş Pîslaru (PNL) - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Diana Buzoianu (USR) - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) - ministru al Energiei

Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) - ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) - ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).

Documente: Program de Guvernare 2026-2028 26.09.26.pdf