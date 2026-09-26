Risc de noi scumpiri la pompă. Trump respinge armistițiul propus de Iran și ia în calcul reluarea atacurilor

Președintele american Donald Trump a respins propunerea Iranului privind un armistițiu de șapte zile și le-a spus consilierilor săi că se așteaptă ca Statele Unite să reia bombardamentele asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, au declarat oficiali americani, potrivit Wall Street Journal.

Propunerea Teheranului ar fi dus la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și la reluarea negocierilor nucleare, în schimbul ridicării de către SUA a blocadei asupra porturilor iraniene, care provoacă daune majore economiei țării. Trump afirmă public că Teheranul imploră pentru un acord după alegerile de la jumătatea mandatului, un acord care să ducă la desființarea programului său nuclear.

Însă, în privat, Trump este sceptic că Iranul îi va îndeplini cerințele și, potrivit Wall Street Journal, le-a spus membrilor echipei sale că vede drept probabilă o nouă campanie de bombardamente, au declarat oficialii.

Poziția actuală a lui Trump indică faptul că această etapă a conflictului, o zonă de tranziție între război și pace, ar putea înclina din nou spre ostilități între cele două tabere. Președintele, care a declarat victoria încă din primele zile ale confruntării ce durează de șapte luni, alternează însă între încercări diplomatice, ordine de atacuri aeriene și înăsprirea sancțiunilor împotriva Iranului. Opiniile sale actuale s-ar putea schimba pe măsură ce războiul continuă în următoarele săptămâni, au spus oficialii, iar acestea ar putea fi influențate și de rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului.

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Nu s-a putut stabili amploarea atacurilor pe care Trump le ia în calcul. El este reticent să reia operațiuni militare majore, au spus oficialii, în parte pentru că SUA vor să păstreze munițiile, aflate în scădere, pentru alte situații neprevăzute.

Totuși, Trump a anunțat și în trecut atacuri de amploare pentru a depăși blocajele diplomatice din negocierile dintre SUA și Iran, punând uneori amenințările în practică, dar retrăgându-se de la cele mai îndrăznețe dintre ele, inclusiv de la amenințarea privind distrugerea întregii civilizații iraniene.

Trump a declarat în această săptămână, la Organizația Națiunilor Unite, că politica nu îi influențează deciziile atunci când încearcă să determine Iranul să renunțe la combustibilul nuclear.

Blocada impusă de SUA porturilor iraniene provoacă daune majore economiei țării. Trump le-a mai spus republicanilor să se comporte, atunci când merg la urne, ca și cum el însuși s-ar afla pe buletinul de vot.

Negocierile prin intermediari întârzie ajungerea la un acord

Un oficial american a declarat că Washingtonul și Teheranul continuă să negocieze prin intermediari, inclusiv în privința dosarului nuclear. O inițiativă condusă de SUA pentru a se asigura că petrolierele pot naviga prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda amenințărilor iraniene, a redus urgența ajungerii la un acord, a spus oficialul citat.

Qatarul și alți mediatori regionali au lucrat în timpul Adunării Generale a ONU pentru relansarea discuțiilor dintre Iran și SUA.

Ce ar însemna o încetare a focului de șapte zile

În cadrul unei întâlniri desfășurate duminică în Qatar, Iranul ar fi propus o încetare a focului de șapte zile, care ar putea deschide calea către oprirea atacurilor iraniene asupra transportului maritim, în schimbul ridicării blocadei americane.

Propunerea de șapte zile prevede ca SUA să ridice blocada navală, să deblocheze o parte dintre activele iraniene și să elimine sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian. În schimb, Iranul ar urma să deschidă Strâmtoarea Ormuz și să înceapă negocieri privind programul său nuclear.

SUA au transmis Iranului și mediatorilor că Trump nu intenționează să ridice embargoul maritim, au declarat oficiali familiarizați cu situația. Washingtonul consideră că presiunea economică va obliga, în cele din urmă, Teheranul să semneze un acord în condiții favorabile Statelor Unite și statelor arabe de la Golful Persic.

Mediatorii arabi au declarat că diplomații iranieni au prezentat mai multe propuneri pentru încheierea războiului și au recunoscut agravarea crizei economice din țara lor.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, puternica forță paramilitară și economică ce conduce, în esență, Iranul de la începutul războiului, în februarie, a afirmat însă că nu va lua în considerare noi formule pentru un acord și că este pregătit pentru un război de lungă durată.

Gardienii Revoluției vor o revenire la condiții mai apropiate de acordul preliminar încheiat de Trump cu Iranul în luna iunie. Acel acord promitea relaxarea sancțiunilor asupra vânzărilor de petrol, acces la activele iraniene înghețate și recunoașterea unui rol al Teheranului în administrarea Strâmtorii Ormuz, în schimbul redeschiderii căii navigabile.

Criza deficitului global de motorină s-ar putea prelungi până în 2027

Potrivit Reuters, este puțin probabil ca deficitul global de motorină, impulsionat de conflictele din Iran și Ucraina, să se atenueze înainte de 2027, ceea ce înseamnă că prețurile ridicate la combustibil, care afectează economiile din întreaga lume, ar putea persista.

În luna iulie, stocurile din hub-ul de stocare, rafinare și tranzacționare Amsterdam-Rotterdam-Anvers erau cu 16% sub media ultimilor cinci ani, conform celor mai recente date furnizate de Insights Global.

Reprezentanții industriei se așteaptă ca oferta globală de motorină să rămână limitată pe parcursul iernii, în special dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor perturba și mai mult exporturile de combustibil, iar decizia Rusiei de a interzice exportul de motorină va rămâne în vigoare până în octombrie.