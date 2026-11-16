Întâlnire istorică între Trump, Putin și Xi Jinping, programată joi. Ce vor negocia cele trei puteri

Donald Trump, Xi Jinping şi Vladimir Putin se vor reuni săptămâna aceasta pentru o întâlnire fără precedent. Potrivit CNN, va fi prima dată în istorie când liderii Statelor Unite, Chinei şi Rusiei vor participa împreună la o reuniune trilaterală, relatează News.ro.

Întâlnirea, care va avea loc în marja summitului APEC din China, se va concentra pe neproliferarea nucleară, un subiect despre care Trump a afirmat că ar putea duce la un nou acord între cele mai mari state cu arme nucleare din lume.

"Preşedintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armelor nucleare la nivel mondial. Preşedintele Trump consideră că această proliferare este extrem de periculoasă", a declarat jurnaliştilor Olivia Wales, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

Ministerul de Externe al Chinei a confirmat luni că întâlnirea istorică va avea loc joi în metropola tehnologică din sudul ţării, Shenzhen. Kremlinul a confirmat anterior participarea lui Putin.

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China și-a consolidat relațiile cu Rusia, în ciuda războiului din Ucraina

Deşi o întâlnire trilaterală în această configuraţie exactă este fără precedent, liderii au, separat, o istorie bogată de relaţii. De când a devenit preşedinte în 2013, Xi s-a întâlnit cu Putin de zeci de ori. Cei doi au construit o alianţă strânsă, legaţi de relaţii profunde între naţiunile lor.

China şi-a revendicat neutralitatea în război şi a încercat să se poziţioneze ca un potenţial mediator de pace. Însă aliaţii NATO consideră că aceasta a jucat un rol esenţial în eforturile Rusiei de a învinge Ucraina, furnizând Moscovei echipamente pentru asamblarea armelor şi contribuind cu tehnologie şi imagini.

Trump şi Putin s-au întâlnit faţă în faţă în şapte ocazii diferite, cea mai recentă fiind în Alaska, în 2025. Relaţia dintre cei doi lideri a fost, uneori, tumultoasă, dar pare să se fi consolidat în ultimele luni.

Trump s-a confruntat cu un val de critici interne în octombrie, când a suspendat sancţiunile privind exportul de combustibil către Rusia pentru cel puţin şase luni, permiţându-i lui Putin să introducă motorină pe piaţa energetică globală într-un moment în care preţurile combustibililor din SUA creşteau vertiginos.

Un grup bipartizan de parlamentari l-a acuzat pe Trump că a încălcat o lege federală menită să ia măsuri dure împotriva Rusiei şi să-i sufoce economia în contextul războiului acesteia împotriva Ucrainei. Ultimul tratat privind armele nucleare dintre SUA şi Rusia a expirat în februarie.

Între timp, China şi-a dezvoltat rapid arsenalul nuclear. Oficialii au minimizat perspectiva încheierii unui nou acord în domeniul nuclear, sugerând în schimb că discuţiile ar constitui un punct de plecare.

"Nu ne aşteptăm să ajungem la niciun fel de acord", a declarat un înalt oficial american. "Aş caracteriza acest moment ca fiind punctul de plecare, prima conversaţie, cu siguranţă la nivel de lideri, între aceste ţări."

"Aşadar, acesta este începutul unei discuţii care, sperăm, va fi productivă pe viitor", a continuat oficialul.

Zelenski se teme că viitorul Ucrainei ar putea fi decis fără participarea Kievului

Deşi oficialii au afirmat că cei trei lideri intenţionează să discute şi despre Iran, nu este clar dacă vor aborda şi conflictul dintre Rusia şi Ucraina, care durează de aproape cinci ani.

Încă din octombrie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat îngrijorarea că o întâlnire trilaterală între Trump, Xi şi Putin ar putea duce la încheierea unor acorduri privind viitorul Ucrainei fără consultarea Kievului.

"Nu vrem deloc ca acest lucru să se transforme într-un «Yalta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenţei", a declarat Zelenski jurnaliştilor luna trecută, făcând o comparaţie cu Conferinţa de la Yalta din 1945, din Crimeea, la care puterile aliate au redesenat efectiv harta mondială în urma celui de-al Doilea Război Mondial.

Un înalt oficial american a declarat că se aşteaptă ca Elon Musk să participe la deplasare alături de Trump, printre alţii, deşi nu se preconizează ca acesta să participe la întâlnirea trilaterală.