Imagini din sudul Franţei, unde natura s-a dezlănţuit de-a dreptul: inundaţiile au înghiţit drumuri şi au purtat maşini kilometri întregi prin puhoaie. Prăpăd a fost, însă, şi în Italia.

Ai crede că nimeni nu poate supravieţui după ce este prins în mijlocul unei asemenea viituri. O femeie de 73 de ani a reuşit, însă, să înfrunte puhoaiele şi să iasă la liman. Biata femeie a rămas captivă în maşină şi purtată de şuvoaie aproape zece kilometri. S-a întâmplat în departamentul Herault, iar victima a petrecut o noapte întreagă în autoturism, până când un elicopter al salvatorilor a zărit-o în dimineaţa următoare. Femeia reuşise să se urce pe plafon. Prietenul ei, Marcel, a fost ultima persoană cu care a reuşit să vorbească.

Purtată aproape 10 km de viitură

"M-a sunat, mi-a spus că era într-o groapă plină cu apă, nu ştia unde. Mergea la Candillargues şi, pentru că erau lucrări pe drum, nu cunoştea bine zona", spune amicul ei.

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Femeia a fost dusă la spital pentru investigaţii.

Nu a fost însă singura luată prin surprindere de furia apelor. Mai multe drumuri s-au transformat în adevărate capcane, după ce ploile torenţiale au făcut ca nivelul apei să crească rapid. Şoferii s-au trezit blocaţi în mijlocul viiturilor.

"A fost nevoie să chemăm pompierii şi poliţia să vină să ne ajute, pentru că a fost un dezastru complet, totul a fost inundat", spun localnicii.

Natura şi-a arătat furia şi în sudul şi centrul Italiei! În Napoli şi Salerno, acoperişurile au părut de jucărie în faţa vântului violent. Copacii au fost smulşi din rădăcini, iar drumurile au paralizat. Pe o şosea nu s-a mai putut circula după ce bucăţi de stâncă însoţite de noroi s-au desprins de pe versanţi şi au ajuns pe carosabil. Probleme au fost şi în şcoli. Ferestrele unităţilor de învăţământ au fost străpunse de crengile unui arbore doborât şi făcute ţăndări.