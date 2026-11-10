Patru medici și două asistente de la Spitalului "Sf. Pantelimon", secţia Terapie Intensivă, au fost trimiși în judecată în dosarul care a şocat România: "Noradrenalina" sau cum angajaţii decideau cine trăieşte şi cine moare, ba chiar grăbeau decesele în anumite cazuri. Patru oameni, arată ancheta, au murit după ce li s-a redus, deliberat, doza de tratament.

În această etapă, cele șase cadre medicale vor fi audiate din nou, dar de data aceasta în fața magistraților, iar procurorii vor fi nevoiți să-și demonstreze aceste acuzații.

Procurorii susțin că patru pacienți și-au pierdut viața, după ce cadrele medicale respective ar fi limitat intenționat și brusc dozele de Noradrenalină, tratamentul care îi ținea în viață.

Pentru ce sunt judecaţi medicii

Pentru a a masca aceste intervenții, medicii ar fi falsificat inclusiv fișele de observație. Cei patru medici sunt acum judecați pentru fapte foarte grave, omor și tentativă la omor, asta în timp ce alte două asistente medicale sunt judecate pentru mărturie mincinoasă, după ce ar fi încercat să-i inducă în eroare pe anchetatori.