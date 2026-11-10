"Cartelul băncilor" se clatină! Judecătorii au dat o nouă decizie favorabilă statului în scandalul ROBOR, în care 10 bănci sunt acuzate că au umflat artificial ratele.

După CEC Bank, și BCR a pierdut în instanță. Judecătorii au decis că trebuie să plătească amenzile, chiar dacă le-au contestat. La fel s-ar putea întâmpla și cu celelalte bănci. Amenzile pe care le au primit 10 instituţii bancare depăşesc 700 de milioane de euro.

Consiliul Concurenței: ROBOR-ul, umflat artificial

Atenție! Judecătorii nu au stabilit încă dacă băncile au umflat artificial ROBOR-ul, așa cum le acuză Consiliul Concurenței. Asta se va decide în alte procese.

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Vă reamintesc, între 2021 și 2022, ROBOR-ul a explodat, de la 1,4% la peste 8%, iar oamenii au ajuns să plătească rate de trei ori mai mari.

Problemele băncilor nu se opresc aici. Consiliul Concurenței are în desfășurare o altă anchetă, începută în 2023. De această dată, le suspectează că s-ar fi înțeles între ele și ar fi îngreunat accesul oamenilor la credite.

Mai exact, autoritatea verifică modul în care băncile stabilesc scorul de credit, adică punctajul după care decid dacă îți dau sau nu un împrumut. Există suspiciuni că unii români ar fi fost respinși pe nedrept. Băncile susțin însă că aceste reguli le ajută să se protejeze de riscul ca împrumuturile să nu fie rambursate.

Noua anchetă vizează si mai multe bănci decât dosarul ROBOR și ar putea fi finalizată la începutul anului viitor.