Un strop de lapte sau o urmă de ou pot ucide în câteva minute. Pentru cei cu alergii severe, salvarea vine dintr-un pen cu adrenalină, pe care trebuie să-l aibă mereu la ei. Numai că tocmai acesta lipsește adesea din farmacii.

Iris are 9 ani și este alergică la ou și la lapte. Așa că mama ei citește cu atenție fiecare etichetă înainte să-i dea ceva de mâncare. Chiar și așa, în urmă cu trei ani, un produs etichetat greșit a trimis-o pe fetiță la terapie intensivă.

"Un șoc foarte grav, mă rog, în care a înghițit un produs. Acest produs era etichetat incorect. Conținea ou, pe etichetă nu erau menționate nici măcar urmele de ou. A fost internată în terapie intensivă, 2 zile", spune Cristina Păun, mamă în vârstă de 39 de ani.

Reporter: Cum te simți tu în momentele alea?

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Iris Păun, 9 ani, pacientă: Mă simt rău. Mă mănâncă limba, îmi apar bube, mă scarpin la ochi, tușesc, strănut.

"În cazul anafilaxiei, fiecare minut contează. Aproape 4 din 10 pacienți au primele simptome în cel mult 10 minute. Iar tratamentul care le poate salva viața trebuie dat imediat: adrenalina", explică reporterul Observator Marko Pavlovici.

Ce se întâmplă când în organism pătrunde un alergen

Organismul reacționează extrem de puternic la alergen. Respirația se poate bloca, tensiunea scade brusc, iar pacientul poate chiar să leșine. Și nu doar mâncarea poate declanșa o astfel de reacție. La fel de periculoase pot fi înțepăturile de insecte sau anumite medicamente.

"În momentul în care pacientul are istoric de anafilaxie, va avea de la medicii specialiști trusă de urgență care include adrenalina autoinjectabilă, sub formă de pen și este foarte important să intervină", spune medicul alergolog Camelia Berghea.

Mama lui Iris nu pleacă nicăieri fără trusa de urgență.

"Avem antialergice, două tipuri de antialergice, avem inhalator, avem pulsoximetru, avem EpiPen-urile", spune Cristina Păun.

Penul cu adenalină se găseşte greu, uneori lipseşte complet din farmacii

Cel mai important lucru din trusă este penul cu adrenalină, cunoscut drept EpiPen. Numai că se găsește greu, iar uneori lipsește complet din farmacii.

"Toate cabinetele medicale sunt obligate să aibă pe stoc acest EpiPen. Și în momentul în care le expiră lor, expiră toate în același timp de prin țară și toți pacienții și clinicile le caută în acel loc prin farmacii", explică Beatrice Speteanu, farmacist.

În primele minute, oamenii din jur pot face diferența dintre viață și moarte. Doar că puțini știu cum să intervină. În Europa, dintre pacienții cu anafilaxie care au avut nevoie de primul ajutor de la cei din jur, doar unul din zece a primit adrenalină cu autoinjectorul.

Reporter: Ai ști ce să faci?

Persoană: "Nu. M-am gândit că aș vrea să-mi fac un curs de prim-ajutor din ăsta, în caz de..."

"Pentru cei din jur este foarte util să cunoască, să poată să-i ajute pe oamenii din jurul lor. Să recunoască semnele care pot să însemne erupții pe corp, /// sau buze umflate, tuse, senzație de leșin, pacient care chiar își pierde cunoștința", spune medicul alergolog Camelia Berghea.

Iris nu e un caz izolat. Aproximativ unul din 300 de europeni face, la un moment dat în viață, un șoc anafilactic.