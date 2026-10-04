Ian a stârnit reacții acide pe rețelele sociale după concertul susținut la Arenele Romane din București. Mai mulți spectatori au surprins un moment neobișnuit petrecut chiar pe scenă, iar imaginile au ajuns ulterior pe TikTok.

Trapperul Ian, filmat în timp ce urinează pe scenă în timpul concertului de la Arenele Romane - Tiktok

Cunoscutul trapper Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în fața publicului. Momentul a fost filmat din mai multe unghiuri, iar imaginile au început să circule rapid în mediul online și au stârnit numeroase reacții.

Până în prezent, artistul nu a oferit public o explicație pentru gestul surprins de fani.

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Momentul a avut loc în timpul concertului Ian & Azteca de la Arenele Romane, primul show din turneul național al celor doi artiști.

Evenimentul din București s-a desfășurat pe 2 octombrie, iar turneul continuă cu spectacole programate în mai multe orașe din țară, printre care Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Ian este unul dintre cele mai cunoscute nume ale scenei trap din România și are milioane de ascultări și vizualizări pe platformele online.