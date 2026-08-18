Flăcări înalte până la cer s-au ridicat ieri la Mănăstirea Cășiel din județul Cluj. Patru anexe s-au făcut scrum, iar o parte dintre atelierele de croitorie unde măicuțele confecționau veșminte preoțești au fost distruse. Focul ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică a panourilor solare. Din fericire, pompierii au reuşit să salveze atât lăcaşul de cult, cât şi biserica de lemn monument istoric datată din secolul al optsprezecelea. Şi în judeţul Suceava pompierii au avut o misiune dificilă la un alt lăcaş de cult.

Alarma a fost dată de localnici și de autoritățile locale din comuna Chiuiești, judeţul Cluj. Cu toții s-au mobilizat pentru a ajuta maicile să-și salveze ce aveau în chilii.

"Totul era în flăcări", a spus un martor.

"Am încercat să stingem, nu am putut face nimic. Un băiat care lucra aici spune că a auzit o explozie în camera tehnică", a povestit Gavril Mihuț, primarul comunei Chiuieșt.

Articolul continuă după reclamă

Flăcările s-au extins cu repeziciune.

"În momentul în care au ajuns la fața locului, pompierii au găsit aproximativ patru imobile, deoarece una dintre acestea sunt alipite, care erau cuprinse de flăcări", a declarat Andrei Biriș de la ISU Cluj.

Ca prin minune, pompierii au reușit să salveze atât biserica mare, cât și bisericuța de lemn din secolul al XVIII-lea.

Și în județul Suceava pompierii s-au luptat cu flăcările pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la Paraclisul Mănăstirii din localitatea Sfântu Ilie.

"La fața locului, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum la nivelul acoperișului, cu pericolul de propagare la întreaga construcție cu destinație paraclis, dar și la alte construcții din vecinătate", a declarat Radu Gabriel de la ISU Suceava.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au limitat flăcările înainte să se extindă.