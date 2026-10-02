Vladimir Putin amenință Europa cu armele nucleare. Liderul de la Kremlin a avertizat că Rusia va folosi tot ce are în arsenal, dacă Occidentul va pune în pericol exclava Kaliningrad. Pentru România, pericolele vin din Marea Neagră. Moscova promite să lanseze noi atacuri împotriva navelor care aprovizionează Ucraina. În această dimineață, o nouă dronă folosită împotriva Ucrainei a căzut în județul Tulcea, foarte aproape de casele oamenilor.

Într-un discurs maraton de peste trei ore la Forumul politic de la Valdai, Vladimir Putin s-a dezlănțuit la adresa Europei.

"Dacă se ajunge la un atac direct împotriva Federației Ruse, în acest caz, asupra Kaliningradului și, eventual, a altor teritorii, problema utilizării întregului arsenal de armament al țării noastre va apărea, desigur, pe agendă în mod inevitabil și implacabil. Desigur, Franța și Marea Britanie sunt ambele puteri nucleare. Însă nimeni nu dispune în prezent de mijloacele de distrugere aflate în posesia Rusiei", spunea președintele rus Vladimir Putin.

Analiștii vorbesc despre izolarea Kaliningradului în cazul unui conflict cu NATO

Amenințările au venit în condițiile în care, în Occident, analiștii vorbesc despre izolarea exclavei Kaliningrad în cazul unui conflict cu NATO. Situată între Polonia și Lituania, regiunea are un milion de locuitori și a fost caracterizată drept călcâiul lui Ahile al lui Putin, care a avertizat că lumea trece printr-un moment periculos.

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"Aroganța și siguranța de sine constituie esența escaladării. Aceasta este o cale către marginea prăpastiei. Mai ales astăzi, când arsenalele marilor puteri ale lumii includ arme capabile să distrugă orice formă de viață sau, cel puțin, să aducă Pământul într-o stare critică", a mai spus Vladimir Putin.

Mark Rutte susține că afirmațiile vin din frustrarea de la Kremlin

Șeful NATO susține însă că afirmațiile despre arme nucleare vin doar din frustrarea liderului de la Kremlin.

"Putin trimite zeci de mii de tineri ruși la moarte în fiecare lună, degeaba. Eșuează pe câmpul de luptă și eșuează în încercarea de a ne intimida", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Europenii se tem mai mult de războiul hibrid

În Europa, țările se tem mai mult de războiul neconvențional. În ultimele luni, agențiile de informații ruse au fost responsabile pentru zeci de sabotaje în țările baltice, Finlanda, Polonia și chiar Germania.

"Ne pregătim pentru noi atacuri hibride, inclusiv unele grave. În eventualitatea unui astfel de atac, vom răspunde prompt și foarte clar", spunea cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Pe români îi sperie dronele rusești

Pentru România, marele pericol îl reprezintă dronele rusești. Una dintre ele a căzut la 5 dimineața lângă localitatea Plauru, în Tulcea, și a provocat un incendiu la un kilometru și jumătate de casele localnicilor.

Alte zeci de drone au luat la țintă capitala Ucrainei. Un om a murit într-un bloc rezidențial, iar traficul a fost oprit după ce podurile peste Nipru au fost lovite în timpul bombardamentului. Serviciile de informații ale lui Zelenski au aflat și că Moscova plănuiește atacuri devastatoare prin care să lase marile orașe fără energie electrică, încălzire și apă.

În Marea Neagră, navele care se îndreaptă către Ucraina au devenit deja țintele Moscovei.

"Situația din Marea Neagră este una specială. Ucraina trebuie să plătească pentru atacurile ei. Este foarte important pentru noi să oprim complet aprovizionarea Ucrainei pe cale maritimă cu echipamente militare, muniție și combustibil", spunea purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

În replică, Ucraina a lovit rafinării și alte ținte din 5 regiuni ruse.

Conflictul de la granița României și cel din Iran au provocat o explozie a prețului la motorină. În Uniunea Europeană, prețul mediu la pompă a ajuns la 2,24 euro pe litru, față de 1,59 euro înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. De la Washington, Donald Trump a cerut aliaților din Marea Britanie, Franța și Germania să elibereze din rezerve pentru a scădea prețul. În caz contrar, președintele american a amenințat cu interzicerea exporturilor de motorină către Europa.