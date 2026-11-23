Zeci de oameni au ieșit în stradă și au cerut dreptate pentru Lucian, tânărul care și-a pierdut viața în accidentul de la Stroiești, Suceava.

Acesta ar fi fost lovit intenționat cu mașina de un șofer de 20 de ani, în timp ce se afla pe motocicletă. Nemulțumiți de ritmul anchetei, rude, vecini, prieteni şi chiar primarul localității s-au adunat în fața Parchetului din Suceava și au cerut ca vinovații să fie trași la răspundere.

Confundat cu un rival

Potrivit unor surse din dosar, Lucian ar fi fost confundat cu un rival al șoferului și ar fi devenit, astfel, ținta unei răzbunări. Comunitatea cere acum răspunsuri și măsuri concrete. De cealaltă parte, anchetatorii spun că cercetările sunt în desfășurare și că așteaptă rezultatele expertizei tehnice. Aceasta ar urma să clarifice dacă a fost vorba despre un accident sau dacă şoferul a acționat intenționat.

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Lucian a murit pe 15 noiembrie, la doar 17 ani, după ce a stat o săptămână în comă.