Cea mai importantă salvare pe timp de caniculă este, bineînțeles, hidratarea. Când temperaturile devin insuportabile, este bine să știm că restaurantele sunt obligate să ne dea, gratuit, apă potabilă de la robinet. Legea este în vigoare de aproape doi ani, dar apa... se oferă doar la cerere. Şi mulți habar n-au că au acest drept.

În restaurant, multor clienți fie le este rușine să ceară apă de la robinet.... fiu nu ştiu că nu sunt obligaţi să plătească pentru apă îmbuteliată când le e sete.

Client: Se aplică chestia asta și în România?

Reporter: Din 2024

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Client: Încă nu am cerut.

Reporter: Știai că există legea asta?

Client: Nu.

E drept, nici localurile nu-și înștiințează clienții că pot solicita gratuit un pahar cu apă. În meniu găsesc, evident, doar apă plată îmbuteliată. Dar e posibil ca în curând altfel să stea lucrurile. Paharul cu apă gratuit pe care clientul îl poate cere la restaurant nu trebuie să fie o cheltuială semnificativă pentru comerciant, astfel că apa poate fi de la rețea, condiția e să fie potabilă. Legea este însă în curs de modificare, pentru ca apa să nu mai fie dată doar la cerere, ci să fie adusă din oficiu, atunci când clientul se așează la masă.

Evident, nu toate localurile sunt încântate de ideea de a oferi apă fiecărui client.

"Le oferim tuturor clienților care se simt înfierbântați un pahar cu apă, cu gheață, cât vor dansi, este gratis", spune o angajată.

"Costul cel mai mare este legat de spălarea paharului, care înseamnă temperatura de 80 de grade, substanțe de dezinfectare care sunt foarte scumpe. A da fără să se ceară mi se pare o risipă și un gest ipocrit, fără niciun sens", spune Mircea Buteanu, manager restaurant.

"Chiar dacă este de la robinet, este filtrată şi completăm cu gheaţă", spun oamenii.

Proiectul de lege prevede şi introducerea unor sancțiuni pentru operatorii economici care nu vor respecta această obligație. Dacă legea va fi adoptată de Parlament, România s-ar alinia practicilor deja existente în multe state europene, precum Franța, Spania sau Italia.