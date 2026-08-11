O soţie din Vâlcea care şi-a ucis plină de cruzime bărbatul a fost arestată, deşi a încercat să ascundă grozăvia în spatele unei perdele de fum şi flăcări. Femeia l-a încuiat în dormitor şi i-a dat foc, iar victima a fost aruncată pe fereastră, de la etajul trei, de suflul exploziei care a urmat. Vecinii se temeau de o asemenea tragedie. Mai încercase de câteva ori să îşi omoare soţul prin aceeaşi metodă.

Femeia de 51 de ani a incendiat camera în care era soţul ei, apoi l-a încuiat înăuntru şi a fugit. Speriat de flăcările care înaintau spre el, bărbatul a vrut să sară pe fereastră, dar, când a deschis-o, oxigenul de afară a aprins gazele din încăpere şi a provocat o explozie. Suflul l-a proiectat pe geam de la 15 metri înălţime.

"De la geamul ăla l-a aruncat unde sunt lumânările alea acolo", povestesc martorii.

Bărbatul de 56 de ani a murit pe loc, iar între timp, vecinii au sunat la 112. Poliţiştii au intrat la bănuieli când au găsit în casă patru butelii. Suspiciunile lor au fost confirmate rapid. Femeia nu a putut trăi cu povara faptelor sale. Conform unor surse Observator, chiar ea le-a mărturist poliţiştilor că nu a fost un accident, ci a pus focul după un scandal monstru cu soţul său.

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Vecinii le-au povestit anchetatorilor că ce doi pensionari se certau des din cauza banilor. Femeia se ocupa de finanţele familiei şi nu lăsa niciun leu pe mâna soţului. Şi ar mai fi încercat să îl elimine tot după un scandal monstru.

"A mai fost odată chestia asta. Tot aşa a dat foc. Copii nu aveau, pământ nu aveau. Au găsit sume mari de bani", spun martorii.

Soţia este acum acuzată de omor şi, dat fiind modul în care a murit soţul ei, ar putea fi condamnată la pedeapsa maximă, 20 de ani.

Violenţa domestică este un fenomen care ia proporţii. Poliţiştii au anchetat anul trecut peste 140.000 de cazuri, iar 20% dintre victime au fost bărbați.