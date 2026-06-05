În jurul orei 6, în această dimineaţă, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare a dat alarma că în port ar exista o dronă. Autorităţile au izolat şi apoi au evacuat zona din imediata apropiere. De atunci şi până la explozie, au trecut aproape 5 ore. Iar de la explozia propriu-zisă şi până la Ro-Alertul primit de oameni pe telefoane să se adăpostească, încă o oră. Autorităţile şi-au dat seama că drona poate exploda cu doar câteva minute înainte de deflagraţia din Port, potrivit declaraţiilor lui Raed Arafat. Este celulă de criză acum la Ministerul de Interne.

Celula de criză este coordonată chiar de către Ministrul de Interne Cătălin Predoiu și în urmă cu câteva momente a sosit aici și premierul Ilie Bolojan după ședința de guvern să fie updatat, actualizat cu ultimele informații pentru că au fost alocate resurse pe măsură ce timpul a trecut.

Vorbim de resurse pe mare și în aer. Spunea dimineața la conferință secretarul de stat Raed Arafat că au fost ridicate imediat două elicoptere pentru a survola zona marină, pentru a identifica dacă mai sunt și alte drone în larg și a ridicat și armata unui elicopter Puma Socat.

Alerte preventive la Sulina și Sfântu Gheorghe

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Sunt ambarcațiuni trei la număr ale Poliției de Frontieră pe mare și ale MApN-ului, ambarcațiuni de mare viteză pentru a vedea zona. S-a dat preventiv și o alertă pentru Sulina și Sfântul Gheorghe pe o rază de un kilometru pentru a fi evacuată zona. Repet, măsură cu caracter preventiv.

Au fost împinse către zona respectivă mai multe resurse, fie că vorbim de ofițeri, fie că vorbim de pompieri și totul este centralizat în timp real aici la Ministerul Afacerilor Interne. Este o situație, iată, atent monitorizată, despre care a fost informat și președintele Nicuşor Dan. Este în drum spre Muntenegru, spre Tivat, acolo unde are loc summit-ul Uniunii Europene Balcanii de Vest și i s-au comunicat toate informațiile șefului statului, care a avut și o reacție în scris evident, pentru că am avut un incident zilele trecute cu o mină marină și, desigur, să nu uităm de drona de la Galați, care a lovit un bloc. Spunea președintele că, fiind la granița unui conflict militar, suntem expuși la astfel de incidente, însă autoritățile monitorizează atent situația și că importantă este, evident, siguranța cetățenilor.

De aceea au fost emise și aceste alerte cu caracter preventiv până la această oră.