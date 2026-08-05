Dunărea și râurile țării, afectate de deficitul de apă. Unde vor fi cele mai scăzute debite în luna august

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunțat miercuri că luna august va fi marcată de un deficit de apă, iar debitul Dunării la Baziaș va scădea până la 1.400 mc/s, potrivit Agerpres.

Dunărea și râurile țării, afectate de deficitul de apă. Unde vor fi cele mai scăzute debite - Profimedia

De asemenea, regimul hidrologic al râurilor din România se va situa, în general, la valori cuprinse între 30% şi 50% din mediile multianuale lunare, se arată într-o postare a instituţiei.

Valori mai ridicate, reprezentând 50-80% din mediile specifice perioadei, sunt estimate pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei, precum şi în bazinele superioare ale Ialomiţei şi Buzăului.

Cele mai scăzute debite

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În schimb, debite mai reduse, situate sub 30% din mediile multianuale lunare, sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bârlad şi Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

Chiar şi în contextul acestui regim hidrologic deficitar, în cursul lunii august sunt posibile fenomene episodice asociate ploilor torenţiale, precum scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi viituri rapide.

Hidrologii precizează că prognoza de lungă durată va fi actualizată prin prognozele hidrologice de scurtă durată. În situaţiile în care va fi estimată posibilitatea depăşirii cotelor de apărare, acestea vor fi precedate de avertizări hidrologice, emise în funcţie de situaţia hidrologică şi de evoluţia factorilor meteorologici din momentul respectiv.

Dunărea scade la Baziaș și rămâne mult sub media lunii august

În ceea ce priveşte Dunărea, în intervalul 5 august, ora 7:00 - 12 august, ora 7:00, debitul la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, va fi în uşoară scădere în prima zi, până la valoarea de 1.400 mc/s. Ulterior, acesta se va menţine staţionar până la sfârşitul intervalului, situându-se sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.