"După 4 luni am aflat că maşina este vândută". Cum s-au trezit 200 de proprietari fără maşini, după ce le-au lăsat în grija unui showroom din Bucureşti

Poveştile păgubiţilor sunt aproape trase la indigo. Susţin că o firmă din Bucureşti le-a promis că le va expune maşinile într-un showroom iar vehiculele îşi vor găsi rapid cumpărători. Proprietarii au semnat un proces verbal şi au primit şi un avans, dar în toată această schemă nu era implicată şi firma de leasing care deţinea, de fapt, de aceste bunuri.

Administratorul firmei susţine că totul este legal

"Am discutat să facă retail la maşină şi prezentare şi nu trebuia maşina să plece din show room. Am un proces verbal de predare-primire pentru retailing si promovare în vederea vânzării. După 4 luni am aflat că maşina este vândută. Mi-a dat contactul unui băiat de la Timişoara care are maşina şi am aflat că maşina era vândută din februarie, de când i-am dat-o. A doua zi el a vândut-o", a declarat Adrian Tufita, păgubit. "Am lăsat maşina aici şi din momentul acela nu am mai intrat în legătură cu ei o perioadă. S-au făcut 3 luni, am întrebat care e stadiul. Într-un final au zis că au găsit un cumpărător. Foarte ciudat, având în vedere că maşina e în leasing, pe numele meu, pe firma mea. L-am contactat pe potenţialul cumpărător. Şi mi-a zis: 'Nu ştiu despre ce vorbiţi, eu in aprilie am achitat integral toata maşina'", a declarat Vlad Profeanu, păgubit.

Potrivit unor mesaje, reprezentanţii firmelor de leasing nu erau informaţi despre vânzarea maşinilor şi schimburile de proprietari. Contactat de reporterii Observator, administratorul firmei susţine că totul este legal. "Nu a înşelat nimeni pe nimeni aici. Am luat maşini în leasing, am plătit avans, am semnat contract. Contractul este semnat de avocaţii noştri. S-au plătit ratele lunare până când s-a identificat un client, iar când s-a identificat client s-a închis contractul de leasing. Maşina nu este vândută, este închiriată, aşa cum şi eu, la rândul meu am închiriat-o", a declarat Alexandru Paul Stancu, reprezentant firmă. Cu toate acestea, există un contract de vânzare cumpărare între companie şi noul proprietar.

"Acel contract este un contract care atestă achiziţia parţială a bunului. În România oricine are dosare penale în ziua de azi. Asta e România", a declarat Alexandru Paul Stancu, reprezentant firmă. Reprezentantul societăţii acuzat în acest caz a fost condamnat în vara acestui an la un an de închisoare, într-un alt dosar deschis pentru abuz de încredere, însă decizia nu este una definitivă.

