Video Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o motocicletă în Pasajul Unirii din Bucureşti
Tragedie în Capitală, noaptea trecută. Un bărbat care traversa neregulamentar Bulevardul I.C Brătianu a fost lovit în plin de un motociclist chiar la intrarea în Pasajul Unirii.
Impactul a fost extrem de violent, iar victima a intrat imediat în stop cardio-respirator.
Salvatorii au ajuns rapid la locul tragediei și au încercat minute în șir să îl resusciteze pe bărbat. În ciuda eforturilor medicilor, nu a putut fi salvat. Motociclistul a fost rănit ușor și a primit îngrijiri medicale.
Se continuă cercetările.
