Tragedie în Capitală, noaptea trecută. Un bărbat care traversa neregulamentar Bulevardul I.C Brătianu a fost lovit în plin de un motociclist chiar la intrarea în Pasajul Unirii.

Impactul a fost extrem de violent, iar victima a intrat imediat în stop cardio-respirator.

Salvatorii au ajuns rapid la locul tragediei și au încercat minute în șir să îl resusciteze pe bărbat. În ciuda eforturilor medicilor, nu a putut fi salvat. Motociclistul a fost rănit ușor și a primit îngrijiri medicale.

Se continuă cercetările.

