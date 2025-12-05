Antena Meniu Search
Video Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o motocicletă în Pasajul Unirii din Bucureşti

Tragedie în Capitală, noaptea trecută. Un bărbat care traversa neregulamentar Bulevardul I.C Brătianu a fost lovit în plin de un motociclist chiar la intrarea în Pasajul Unirii.

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 08:44

Impactul a fost extrem de violent, iar victima a intrat imediat în stop cardio-respirator.

Salvatorii au ajuns rapid la locul tragediei și au încercat minute în șir să îl resusciteze pe bărbat. În ciuda eforturilor medicilor, nu a putut fi salvat. Motociclistul a fost rănit ușor și a primit îngrijiri medicale. 

Se continuă cercetările.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

bucuresti accident pieton decedat
