Legislaţia privind circulaţia cu trotinete electrice. Vârsta minimă şi alte obligaţii

Trotinetele electrice au devenit în ultimii ani unul dintre cele mai populare mijloace de transport în orașele din România, oferind o alternativă rapidă și ecologică pentru deplasările urbane. Iată, care e legislaţia privind circulaţia cu trotinete electrice.

Odată cu creșterea numărului utilizatorilor, autoritățile au introdus reguli clare în legislația rutieră pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic. Legea stabilește nu doar obligațiile celor care aleg să folosească trotinete electrice, ci și vârsta minimă la care pot circula legal pe drumurile publice.

Actele normative care reglementează circulatia cu trotinete eletrice

Conform noilor reglementări, persoanele care vor să circule cu trotineta electrică trebuie să aibă cel puțin 14 ani împliniți. Această limitare are la bază considerente legate de siguranța rutieră, având în vedere că trotinetele pot atinge viteze semnificative, iar traficul urban implică o serie de riscuri pentru utilizatorii mai tineri, care pot avea o experiență limitată în trafic.

Vârsta minimă pentru a circula cu trotineta pe drumurile publice

Pe lângă vârsta minimă, legea impune o serie de obligații pentru utilizatorii trotinetelor electrice. Aceștia trebuie să circule pe pistele de biciclete sau pe drumurile special amenajate, iar în absența acestor facilități, pe carosabil, cu respectarea regulilor generale de circulație. Utilizatorii sunt obligați să folosească echipamente de protecție, cel puțin o cască de protecție, pentru a reduce riscul de accidentare în cazul unor incidente neprevăzute.

De asemenea, trotinetiștii trebuie să circule într-un mod previzibil și prudent, să nu transporte pasageri, să nu folosească dispozitive electronice în timpul deplasării și să nu circule pe trotuare, dacă legea locală nu permite acest lucru. În plus, pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, sunt obligatorii echipamentele luminoase și reflectorizante pentru a asigura vizibilitatea în trafic.

Reguli pe care trebuie să le respecţi dacă circuli cu trotineta

În ceea ce privește viteza, legislația stabilește un plafon maxim, de regulă 25 km/h, pentru a limita riscurile generate de viteza excesivă în mediul urban. Depășirea acestei viteze poate atrage sancțiuni, inclusiv amenzi și alte măsuri administrative.

Autoritățile atenționează că nerespectarea regulilor poate avea consecințe grave, atât pentru utilizatorii trotinetelor, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Accidentele cauzate de neatenție, viteza neadecvată sau traversarea neregulamentară sunt din ce în ce mai frecvente, iar aplicarea legii este esențială pentru prevenirea unor astfel de incidente.

Pe lângă măsurile de siguranță, legea încurajează și responsabilitatea civică a utilizatorilor, aceștia fiind obligați să acorde prioritate pietonilor și să respecte regulile care guvernează circulația pe drumurile publice. În caz contrar, pot fi aplicate amenzi usturătoare, iar în situații grave, chiar sancțiuni penale.

Ce trotinete au nevoie de RCA

Trotinetele electrice care necesită asigurare RCA în România sunt cele care depășesc anumite limite tehnice și de performanță, stabilite de legislație. Mai exact, dacă o trotinetă are o putere a motorului mai mare de 4 kW sau poate atinge viteze de peste 25 km/h, aceasta este considerată un vehicul cu caracteristici apropiate de mopede sau motociclete. În aceste cazuri, proprietarul este obligat să încheie o poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), care să acopere eventualele daune produse terților în cazul unui accident rutier.

Această regulă a fost introdusă pentru a proteja atât utilizatorii trotinetelor mai rapide și mai puternice, cât și ceilalți participanți la trafic. În plus, trotinetele care necesită RCA trebuie să fie înregistrate și să aibă plăcuțe de înmatriculare, facilitând astfel identificarea în trafic și responsabilizarea proprietarilor. Pentru trotinetele care nu depășesc aceste praguri, legislația nu impune obligativitatea asigurării RCA, însă specialiștii recomandă totuși încheierea unei asigurări voluntare pentru protecția în cazul unui accident. Nerespectarea obligației de a avea RCA pentru trotinetele care intră în această categorie poate duce la amenzi importante și la alte sancțiuni administrative.

Cum afli viteza maximă a unei trotinete

Pentru a afla viteza maximă a unei trotinete electrice, cea mai simplă și directă metodă este să consulți manualul tehnic furnizat de producător sau să verifici specificațiile tehnice afișate pe site-ul oficial al brandului. Aceste informații sunt detaliate și includ atât viteza maximă atinsă în condiții optime, cât și puterea motorului și autonomia bateriei. În cazul în care ai achiziționat trotineta de la un retailer autorizat, poți solicita aceste date în momentul cumpărării pentru a fi sigur că dispozitivul corespunde nevoilor tale și regulamentelor legale.

Care sunt amenzile

Amenzile pentru utilizarea trotinetelor electrice în România au fost stabilite pentru a reglementa circulația acestor mijloace de transport și pentru a proteja siguranța tuturor participanților la trafic. Sancțiunile variază în funcție de natura contravenției și de gravitatea acesteia, fiind cuprinse între câteva sute și câteva mii de lei. De exemplu, pentru nerespectarea regulilor privind circulația pe drumurile publice, cum ar fi mersul pe trotuar acolo unde legea interzice, lipsa echipamentelor de protecție sau circulația pe pistele destinate altor categorii de vehicule, amenzile pot începe de la câteva sute de lei și pot ajunge în 2026 până la 1.000 sau chiar mai mult, în funcție de circumstanțe.

În cazurile mai grave, cum ar fi circulația trotinetelor electrice pe drumuri publice fără înregistrare, fără asigurare RCA când aceasta este obligatorie sau conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise, amenzile pot fi semnificativ mai mari, iar autoritățile pot aplica și măsuri complementare, cum ar fi reținerea trotinetei sau suspendarea dreptului de utilizare. Poliția rutieră are în vedere aceste sancțiuni pentru a descuraja comportamentele periculoase și pentru a încuraja respectarea legislației, mai ales în contextul creșterii numărului de utilizatori și a riscurilor crescute de accidente. Astfel, sancțiunile sunt menite să protejeze nu doar utilizatorii trotinetelor, ci și pietonii și ceilalți participanți la trafic.

