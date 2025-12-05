Mai multe site-uri, inclusiv din România, sunt afectate marţi de probleme ale furnizorului de servicii de securitate cibernetică şi domenii de internet Cloudflare. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care are propriul site afectat, a transmis că acest eveniment a fost datorat unor erori operaţionale şi nu este o consecinţă a unui atac cibernetic.

- Cloudflare a picat din nou, mai multe site-uri din România sunt afectate. DNSC: "Nu e atac cibernetic"

"În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar şi site-uri ale unor entităţi de presă sau reţele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp", a transmis, marţi, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

Cloudflare este utilizată de aproape 20% din internet pentru diferite servicii web

Potrivit specialiştilor instituţiei citate, Cloudflare, o companie care oferă servicii de securitate şi de creşere a performanţei site-urilor web, funcţionează ca un proxy invers care direcţionează traficul dintre vizitatori şi serverul unui site. "Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv. DNSC transmite că acest eveniment a fost datorat unor erori operaţionale şi nu este o consecinţă a unui atac cibernetic", au mai transmis reprezentanţii DNSC.

Potrivit acestora, analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor. "Cloudflare este conştientă de o problemă care ar putea afecta mai mulţi clienţi şi o investighează. Detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce devin disponibile mai multe informaţii", a transmis compania. Cloudflare este utilizată de aproape 20% din internet pentru diferite servicii web.

