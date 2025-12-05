Antena Meniu Search
Ministrul Educaţiei a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă. Ce se schimbă

Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimentare, facultative, potrivit unui ordin semnat vineri de ministrul Educației Daniel David.

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 16:37
Potrivit ordinului, tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează: tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei, și tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță, conform Mediafax.

La clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră, iar pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore.

Respectarea acestor decizii cade în sarcina directorilor și diriginților.

"Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învățare (modul)", se mai arată în ordin.

Conform acestuia, în perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial. Acestea pot fi doar de tip suplimentar.

La stabilirea temelor trebuie evitată oboseala fizică și emoționalăa elevilor, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative sau adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

De asemenea, ordinul precizează clar că se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă.

"Cred sincer că această reglementare ajută atât copiii, cât și profesorii să beneficieze de un context educațional nu doar performant, ci și plăcut și sănătos, întărind încrederea în școală și între elevi-profesori-părinți. Reglementarea permite flexibilizări ale temelor - obligatorii și suplimentar-facultative - în funcție de nevoile copiilor: de la recuperare și consolidare a competențelor, până la performanță și relevanță pentru viața cotidiană", a declarat Daniel David, ministrul Educației.

