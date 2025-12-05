Alertă la Marea Neagră: Mai multe obiecte neidentificate plutesc în apă, în zona Sfântu Gheorghe

Alertă la Marea Neagră, după ce două obiecte neidentificate aflate în derivă au fost observate, vineri dimineaţă.

Este posibil să fie mine marine, care se îndreaptă spre zona Sfântu Gheorghe.

Pentru prevenirea oricărui risc, Poliția de Frontieră Tulcea a trimis patrule terestre în zonă, care monitorizează continuu malul și limitează accesul persoanelor în apropiere.

Ştire în curs de actualizare

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰