Alertă la Marea Neagră: Mai multe obiecte neidentificate plutesc în apă, în zona Sfântu Gheorghe

Alertă la Marea Neagră, după ce două obiecte neidentificate aflate în derivă au fost observate, vineri dimineaţă.

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 11:04
Este posibil să fie mine marine, care se îndreaptă spre zona Sfântu Gheorghe.

Pentru prevenirea oricărui risc, Poliția de Frontieră Tulcea a trimis patrule terestre în zonă, care monitorizează continuu malul și limitează accesul persoanelor în apropiere.

Ştire în curs de actualizare

Redactia Observator
marea neagra obiecte
